Лето без войны: из Киева в Карпаты отправились дети погибших и пленных военных
На этих выходных очередная группа — 62 ребенка из семей погибших, пленных и пропавших без вести военных из Киевщины и Житомирщины, отправились в лагерь в Карпатах. В Буковеле их ждет насыщенная программа: экскурсии, творческие мастер-классы, встречи с деятелями искусства, спортивные секции и психологическая поддержка.
За три года организаторы отправили на отдых 4 тысячи детей из семей погибших, пленных и пропавших без вести украинских героев из разных областей Украины. В этом году планируют оздоровить более 650 детей. Финансовую поддержку этому проекту оказывают меценаты — компания «Украинская бронетехника», сообщается в сюжете «Еспресо».
«Мы поддерживаем фонд с 2022 года. Это наш долг — заботиться об этих детях. Их родители совершили большой подвиг. А мы должны показать, что страна о них не забыла», — подчеркнул генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.
По его словам, с начала полномасштабной войны в компании хотели поддержать семьи погибших, пленных и пропавших без вести так, как умеем — через оздоровление детей.
«Поэтому в 2022 году запустили инициативу „Лето без войны“. И с того времени ежегодно организовываем для детей рекреационный отдых. Это не только Карпаты, а также поездки за рубеж, например в Болгарию и Грецию», — добавила проджект-менеджер благотворительного фонда «Український фонд «Мрія» Анастасия Заричная.4
