Почти год считался пропавшим без вести: в Донецкой области погиб защитник с Закарпатья

Жизнь за Украину отдают герои из всех уголков нашей страны. В Мукачевской общине простились с погибшим на войне жителем села Нижний Коропец Виктором Билаком. Долгое время он считался без вести пропавшим в бою. У погибшего остались мать, отец, сын Александр, брат Сергей и сестра Марина с семьей, сообщает Мукачевский городской совет.

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«Виктор получил профессию в Мукачевском профессионально-техническом училище № 8. В июне 2024 года был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины и проходил службу в воинской части А4594. После прохождения подготовки выполнял боевые задания на передовой, в частности на Покровском направлении», — говорится в сообщении.

По словам земляков, 5 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания в районе села Красногоровка в результате вражеских обстрелов Виктор погиб. Ему было 39 лет.

«Почти год он считался пропавшим без вести. Только сейчас тело защитника смогли вернуть домой», — говорят они.

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В Нижнем Коропце воина встретили на коленях. Похоронили его со всеми почестями на местном кладбище.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после года ожиданий бойца из Ровенской области Василия Слюсаря признали погибшим.

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