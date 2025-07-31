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Почти год считался пропавшим без вести: в Донецкой области погиб защитник с Закарпатья
Жизнь за Украину отдают герои из всех уголков нашей страны. В Мукачевской общине простились с погибшим на войне жителем села Нижний Коропец Виктором Билаком. Долгое время он считался без вести пропавшим в бою. У погибшего остались мать, отец, сын Александр, брат Сергей и сестра Марина с семьей, сообщает Мукачевский городской совет.
«Виктор получил профессию в Мукачевском профессионально-техническом училище № 8. В июне 2024 года был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины и проходил службу в воинской части А4594. После прохождения подготовки выполнял боевые задания на передовой, в частности на Покровском направлении», — говорится в сообщении.
По словам земляков, 5 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания в районе села Красногоровка в результате вражеских обстрелов Виктор погиб. Ему было 39 лет.
«Почти год он считался пропавшим без вести. Только сейчас тело защитника смогли вернуть домой», — говорят они.
В Нижнем Коропце воина встретили на коленях. Похоронили его со всеми почестями на местном кладбище.
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