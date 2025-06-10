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Минобороны испытало и допустило к эксплуатации новый броневик «Варта-2»
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны новый тактический бронеавтомобиль «Варта-2». Об этом сообщает производитель — «Українська бронетехніка», со ссылкой на заместителя министра обороны Валерия Чуркина.
«Обеспечение армии современной бронетехникой остается одним из приоритетов Министерства обороны. Новые бронеавтомобили должны отвечать жестким критериям эффективности, надежности и прежде всего иметь высокую степень защиты экипажа и десанта. Важно, чтобы в новое вооружение и технику, которые предлагаются для армии, закладывался значительный технологический потенциал, в частности по огневой мощи, защищенности, функциональности», — отметил заместитель министра Валерий Чуркин.
Как рассказал генеральный директор ООО «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас, при разработке бронеавтомобиля «Варта-2» компания учла десятилетний опыт работы и требования фронта.
«Боевая колесная машина „Варта-2“ — это машина поля боя. Технические параметры бронеавтомобиля позволяют устанавливать разнообразные боевые модули, что обеспечивает значительную огневую мощь и существенно расширяет спектр задач, которые может выполнять такая боевая единица. Нам удалось успешно интегрировать на автомобиль отечественный боевой модуль „Січ“ 30 мм», — рассказал Бельбас.
По его словам, главная задача «Варти-2» — надежная защита бойца на поле боя, именно поэтому компания при разработке особое внимание уделяла соответствующим техническим параметрам — баллистическая защита автомобиля соответствует стандарту STANAG 3, а противоминная защита — классу 3А/3Б.
Бельбас также акцентировал на том, что «Варта-2» по своим техническим параметрам и решению не имеет аналогов на рынке, и является по сути первым такого класса бронеавтомобилем, который был создан именно отечественным ВПК.
«Такой техники на фронте нужно много, поэтому дополнительным преимуществом „Варти-2“ является стоимость: если мы будем иметь нормальный серийный заказ, этот автомобиль будет дешевле, чем похожие отечественные автомобили, и значительно дешевле, чем зарубежные», — убежден гендиректор ООО «Українська бронетехніка».25
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