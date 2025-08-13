- 18:56 Пенсия или социальная помощь: какую выплату выгоднее получать
- 18:32 Принц Гарри и Меган Маркл о новом формате сотрудничества с Netflix: это нечто грандиозное
- 18:19 Диктатор блефует: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами
- 18:16 Будто два разных человека: популярная телеведущая поразила фотографией
- 18:14 На каком канале смотреть онлайн «Пакш» — «Полесье»: букмекеры назвали явного фаворита двухматчевого противостояния в Лиге конференций
- 18:02 Уникальные тактики, качественные кадры и техноновинки: эксперт об успешных результатах работы СБУ
- 17:54 Части молодых украинцев государство выплатит по 200 тысяч гривен: кто может рассчитывать на деньги
- 17:35 Украина спасла еще одну группу детей из оккупации: что известно
- 17:34 «AI без прикрас» от Wtech: в Favbet Tech рассказали о вызовах практического внедрения искусственного интеллекта
- 17:31 В Украине может подешеветь свинина: почему это возможно
- 17:02 От продавщицы бутика Gucci до невесты самого желанного холостяка мира: почему Роналду женится на Джорджине именно сейчас
- 16:33 У Европы есть рычаги влияния на Трампа перед переговорами с путиным
Уникальные тактики, качественные кадры и техноновинки: эксперт об успешных результатах работы СБУ
Результаты работы Службы безопасности Украины доказывают, что Украина побеждает россию в войне спецслужб и способна успешно противостоять столь мощному врагу. Об этом пишет политолог Алексей Курпас, комментируя свежее интервью главы СБУ Василия Малюка.
Политолог считает, что Служба успешно совмещает в своей работе две базовые составляющие — технологическую и агентурную.
«Один из ключевых тезисов Малюка: Украина должна превратиться в „стального дикобраза“, который даст по зубам россии. Причем государство может выстоять в этой войне благодаря уникальным тактикам, качественным кадрам и технологическим новинкам. И СБУ уже применяет такой подход на практике. Операторы дронов СБУ имеют одни из лучших показателей эффективности на фронте. Кроме того, активно используются достижения искусственного интеллекта, роботизированные системы, фпв-комплексы», — пишет эксперт.
Он подчеркнул, что важным аспектом деятельности СБУ является контрразведка.
«Путин создал план „Диверсионный шум“ и хотел масштабировать теракты в Украине. План полностью провалился благодаря СБУ. Около 80% (!!!) всех такого рода преступлений раскрываются на опережение. Малыш первым начал вычищать „авгиевы конюшни“ УПЦ (МП), которые российские спецслужбы годами инфильтрировали своими агентами. СБУ перекрыла дыхание агентам ФСБ в рясах. Более 100 подозрений, 31 приговор суда и, наконец, лишение украинского гражданства гражданина рф Онуфрия, возглавляющего „московских попов“ в Украине», — написал эксперт.
Курпас подчеркивает, что Малюк — самый эффективный глава СБУ за всю ее историю.
«Малюк рассказывает много деталей работы боевых подразделений службы. Он погружен в эту работу и каждый день на связи с боевыми побратимами. Он превратил СБУ в «украинский Моссад», — добавил политолог.
Напомним, накануне вышло первое за последние полтора года интервью главы СБУ Василия Малюка. Среди прочего глава спецслужбы рассказал подробности операции «Паутина».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью отметил высокий уровень операций, которые проводит Третья штурмовая бригада.33
