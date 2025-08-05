- 15:52 Заблокировали карту за границей: как не остаться без денег
- 15:34 Это уже стало одной из визитных карточек СБУ: эксперт об очередном поражении самолетов рф
- 15:21 «Цель — связать наступательный потенциал россиян и выиграть время»: военный эксперт о ситуации на Донбассе
- 15:17 На каком канале бесплатно смотреть онлайн «Полесье» — «Пакш»: расписание трансляций и прогноз на матч еврокубков
- 14:51 Как постирать зимнюю куртку дома и не испортить ее: блогер Марина назвала 5 необходимых шагов
- 14:25 Жилье для тысяч переселенцев и специалистов на Закарпатье: инициатива от украинского производителя ветротурбин
- 14:22 Цена на бензин вырастет как минимум дважды: когда, почему и чего ожидать
- 13:54 Бэкхэмы лайков не поставили: семейство проигнорировало церемонию Бруклина и Николы Пельтц
- 13:38 В Киеве двое парней изнасиловали 12-летнюю девочку: как их накажут
- 13:21 До слез, до мурашек: популярная группа поразила чувственным хитом
- 13:04 Массовое отравление во Львовской области: в лагере госпитализированы 24 ребенка
- 12:54 Выдернул чеку и начал угрожать подрывом: в Черкассах мужчина хотел взять в заложники работников ТЦК
Это уже стало одной из визитных карточек СБУ: эксперт об очередном поражении самолетов рф
Поражение самолетов россиян уже стало одной из визитных карточек Службы Безопасности Украины. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя очередные успешные удары по аэродромам врага в оккупированном Крыму.
Эксперт подчеркивает, что никто не повлиял на авиацию врага так, как Служба Безопасности. «Операция „Паутина“ с уничтожением рекордного количества российских стратегических самолетов дронами уже вошла во все учебники. Однако в Службе не останавливаются и продолжают уничтожать самолеты врага прямо на аэродромах. Под руководством Василия Малюка СБУ разработала целую стратегию использования беспилотников для различных задач — на поле боя и в глубоком тылу рф. СБУ сегодня является локомотивом инновационных и новаторских решений в Силах Обороны», — акцентирует политолог.
Экс-нардеп считает, что ключевое в операции не денежный ущерб врага, а уничтожение военного потенциала рф. «Один самолет Су-30СМ стоит в среднем от 35 до 50 млн $. Но самое главное уничтоженные самолеты уже не смогут сбрасывать КАБы и бить по нашим позициям на фронте. Из-за успешных операций СБУ, враг испытывает огромные проблемы, как с авиапарком, так и с соответствующим оборудованием. Российская промышленность не способна быстро восстановить то, что российская армия теряет от ударов нашей спецслужбы», — пишет Черненко.
«Глава СБУ очерчивает одну из целей Службы так: враг и его техника не могут чувствовать себя защищенно ни в одном углу рф или оккупированной территории. Когда-то у россиян был распространенный мем о „визитке Яроша“, которую пропагандисты находили везде, где могли. Теперь дроны СБУ приносят на каждый российский аэродром „визитку Малюка“. И эти, вполне реальные, „взрывные визитки“ россиянам очень не нравятся», — резюмирует политолог.
Напомним, ранее стало известно, что беспилотники ЦСО «А» СБУ «посетили» военный аэродром «Саки» — ключевую авиабазу россии для операций в Черном море. В результате полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один — поврежден. Также поражены три самолета Су-24 и авиационное оборудование.36
Читайте нас в Facebook
Драконам — выигрыш, Свиньям — подсказки интуиции, а Быкам — изменения на работе: Восточный гороскоп на День стильного коня