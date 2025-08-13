- 12:59 Стипендия в 8000 гривен: когда будет, и кто получит
- 12:52 Оккупантов оставили без топлива: ВСУ поразили нефтеперекачивающую станцию россиян
- 12:43 Тандем автоматизации и персонализации для улучшения сервиса: Бабенко об использовании ИИ в digital-индустриях
- 12:29 «Дайте нам барынь вместо барашков»: в Опошне увековечили память известного гончара Василия Омельяненко
- 12:16 В Украине более 19 тысяч аптек — больше, чем хлебных магазинов, — глава пациентского фонда
- 12:14 Перед встречей с путиным: сегодня Трамп, Зеленский и ЕС проведут переговоры о будущем Украины
- 11:57 Оккупанты накрыли массированным артиллерийским огнем Чернобаевку, есть погибшие
- 11:46 «Большие молодцы. И лично Андрей Билецкий»: глава СБУ Малюк отметил Третий армейский корпус
- 11:23 Украинцы, вероятно, отвергнут любой договор, если их не будет в комнате: СМИ о предполагаемом сценарии встречи на Аляске
- 11:12 Принц Гарри не любит омаров? Кулинарное шоу Меган Маркл продлили на второй сезон
- 10:49 Чем подкормить арбузы на даче в августе, чтобы быстро созрели и были сладкими
- 10:09 Отец футболиста «Шахтера» и сборной Украины трагически ушел из жизни за день до своего 51-летия
Третья штурмовая бригада и Третий армейский корпус, в который она вошла, проводят эффективные дроново-штурмовые операции. Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сказал в интервью проекту «Ми — Україна».
«И вот „Тройка“ большие молодцы. И лично Андрей Билецкий. Это так, не красное словцо в его сторону, а вот во многих планах — и планирование и ведение боя, и рекрутинг, и работа с личным составом, подбор, работа с семьями погибших. Ну он поименно знает большинство тех ребят его, которые погибли», — заявил глава СБУ.
Он отметил высокий уровень освоения корпусом IT-технологий, применение асимметричных методов и инженерии.
«У них инженерку „кроты“ роют все, такие шахтерские комплексы, которые вгрызаются в землю. То есть очень-очень правильный и креативный подход, это ценят главнокомандующий Сырский и президент Украины. И, собственно, мы это увидели и поддержали, и Андрей Евгеньевич имеет возможность теперь это реализовывать уже в рамках непосредственно армейского корпуса», — подчеркнул Василий Малюк.
Он сказал, что сегодня Третий армейский корпус отвечает за «львиную часть» нашего фронта.
Как ранее сообщал Андрей Билецкий, Третий армейский корпус осуществляет масштабную оборонительную операцию на Боровском и Лиманском направлениях, где сдержал наступление трех российских армий: 20-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й танковой армии. Общая полоса ответственности корпуса, по словам командира, — 150 км или одна восьмая часть всей линии фронта.65
