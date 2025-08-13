«Большие молодцы. И лично Андрей Билецкий»: глава СБУ Малюк отметил Третий армейский корпус

Третья штурмовая бригада и Третий армейский корпус, в который она вошла, проводят эффективные дроново-штурмовые операции. Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сказал в интервью проекту «Ми — Україна».

ВІДЕО ДНЯ

«И вот „Тройка“ большие молодцы. И лично Андрей Билецкий. Это так, не красное словцо в его сторону, а вот во многих планах — и планирование и ведение боя, и рекрутинг, и работа с личным составом, подбор, работа с семьями погибших. Ну он поименно знает большинство тех ребят его, которые погибли», — заявил глава СБУ.

Он отметил высокий уровень освоения корпусом IT-технологий, применение асимметричных методов и инженерии.

«У них инженерку „кроты“ роют все, такие шахтерские комплексы, которые вгрызаются в землю. То есть очень-очень правильный и креативный подход, это ценят главнокомандующий Сырский и президент Украины. И, собственно, мы это увидели и поддержали, и Андрей Евгеньевич имеет возможность теперь это реализовывать уже в рамках непосредственно армейского корпуса», — подчеркнул Василий Малюк.

РЕКЛАМА

Он сказал, что сегодня Третий армейский корпус отвечает за «львиную часть» нашего фронта.

Как ранее сообщал Андрей Билецкий, Третий армейский корпус осуществляет масштабную оборонительную операцию на Боровском и Лиманском направлениях, где сдержал наступление трех российских армий: 20-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й танковой армии. Общая полоса ответственности корпуса, по словам командира, — 150 км или одна восьмая часть всей линии фронта.

РЕКЛАМА

65

Читайте нас в Facebook