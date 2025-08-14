- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
Северная Корея планирует в ближайшее время перекинуть в россию тысячи военных, — Буданов
Северная Корея продолжает поставлять кремлю ракеты, военное оборудование и своих солдат и офицеров.
Об этом в разговоре с изданием The Japan Times заявил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.
По его информации, в ближайшее время КНДР планирует перебросить в россию около 6000 военнослужащих.
Кроме того, Пхеньян поставит в рф от 50 до 100 единиц северокорейской техники, включая основные боевые танки M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеры БТР-80 якобы для проведения инженерных работ.
По его словам, россия щедро финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины. Россия платит КНДР десятки миллиардов долларов.
«А для экономики Северной Кореи, которая является одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги», — отметил глава украинской разведки.
Но партнерство москвы и Пхеньяна, по словам Буданова, имеет гораздо более широкое геополитическое измерение.
Это так называемое сотрудничество представляет угрозу не только Украине. Северная Корея получает уникальный боевой опыт, ведь в мире лишь несколько стран могли вести войну такого масштаба.
«В настоящее время в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широкой линии фронта с использованием почти всех имеющихся средств — это Украина, россия и Северная Корея» , — подчеркнул Буданов.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Китай, что НАТО может усилить свое присутствие в Азии, если Пекин не примет дополнительные меры, чтобы остановить участие Северной Кореи в войне россии против Украины.138
