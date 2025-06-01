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Китай должен помешать участию КНДР в войне в Украине, — Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Китай, что НАТО может усилить свое присутствие в Азии, если Пекин не предпримет дополнительных мер, чтобы остановить участие Северной Кореи в войне россии против Украины.
«Северная Корея в Украине — это большой вопрос для всех нас. Если Китай не хочет, чтобы НАТО вмешивалось в Юго-Восточную Азию, он должен предотвратить участие Северной Кореи на европейской территории, — заявил Макрон во время выступления на крупном оборонном саммите в Сингапуре. — Я выступал против участия НАТО в Азии, потому что не верю в целесообразность втягивания в чью-либо стратегическую конкуренцию».
Он добавил, что северокорейские войска поддерживают войну кремля против Украины в рамках военного пакта между двумя странами, а москва использует солдат Пхеньяна, чтобы вытеснить украинские силы из Курской области на юго-западе россии, пишет Politico.
Выступление Макрона состоялось в конце азиатского турне, которое началось с супружеской ссоры и привело его во Вьетнам и Индонезию, где Франция подписала ряд соглашений, в том числе в области обороны.
Французский президент также предупредил о риске распространения ядерного оружия и потенциальном крахе мирового порядка, установленного после Второй мировой войны.
Ранее Макрон также призвал Трампа к решительным действиям против путина.75
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