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Северная Корея поставила россии огромное количество снарядов калибра 152 мм: цифра шокирует
Северная Корея продолжает поставлять россии артиллерийские снаряды для поддержки ее войны против Украины, отправлено еще более 12 миллионов снарядов калибра 152 мм. Об этом сообщили военные разведывательные службы Южной Кореи.
Известно, что Северная Корея предоставила рф около 28 000 контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.
«Если рассчитать, то поставлено более 12 миллионов снарядов калибра 152 мм», — сообщили в Министерстве обороны.
Кроме того, с октября прошлого года Северная Корея предоставила россии обычное оружие и около 13 000 военнослужащих для поддержки военных усилий москвы.
Северная Корея, вероятно, направит дополнительные войска в рф в июле или августе, сообщило сеульское разведывательное агентство в конце июня.
Добавим, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о безоговорочной поддержке действий россии в войне против Украины. Он стремится и дальше активно сотрудничать с москвой, в частности, что касается войны в Украине.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что корейцев россии уже мало, теперь она пытается втянуть в войну с Украиной Лаос.219
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