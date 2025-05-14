Его отличали забота и трудолюбие: на Сумщине погиб воин из Прикарпатья

В день траура в Бурштыне склонили головы перед светлой памятью Алексея Боровкова — военнослужащего, который погиб, защищая Украину. В последнее земное путешествие его провела громада, сообщает городской совет. Герою навеки 44 года.

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«Алексей из Кривого Рога. После школы поступил в коксохимический техникум. После его окончания работал на металлургическом заводе. Впрочем, любовь к дороге и путешествиям привела его к профессии водителя-дальнобойщика. Много лет осуществлял перевозки как в Украине, так и за рубежом».

Уже зрелым мужчиной Алексей переехал в Бурштын, где встретил свою возлюбленную Анну, с которой 8 июля 2022 года создал семью. Его отличали трудолюбие, ответственность и глубокая забота о близких. По словам земляков, 1 марта 2022 года, в первые дни полномасштабного вторжения, Алексей добровольно стал в ряды Вооруженных Сил Украины. Служил водителем подвоза в составе самоходного артиллерийского дивизиона.

«Отважный боец погиб во время выполнения боевого задания на Сумщине в результате вражеского удара. Жизнь Алексея была простой, но настоящей — с трудом, заботой, любовью, достоинством и борьбой. Он навсегда останется любящим отцом, преданным мужем, примером силы и человечности».

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Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели в Донецкой области бойца, который недавно получил награду «Рыцарский крест».

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