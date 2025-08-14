Я пригрела змею: сеть шокировало обращение популярной певицы

Популярная певица Камалия, недавно показавшая фоловерам, как во время тренировки она упала с лошади, на своей странице в соцсети пожаловалась подписчикам на предательство близкого человека.

В Instagram певица выложила личные фотографии и сообщение о том, что ее предала лучшая подруга.

«Нет хуже беды, чем когда тебя предает та, кого ты называла подругой, — написала Камалия. — Не просто знакомой — ближайшей! Более 20 лет она была в моем доме, за моим столом, среди моей семьи. Вместе отдыхали, праздновали, даже в самые темные времена были вместе — и Испании, и во время COVID. Я делилась с ней всем — радостью, болью, секретами. А оказалось… все это время я пригревала змею. Змею, которая тихо, терпеливо ждала момента, чтобы укусить так, чтобы яд попал прямо в сердце. И ударила…»

Певица не написала, кто именно ее предал, но призналась, что боль от измены была невыносимой: «Эту боль невозможно описать. Измена от «своей» — это когда рушится мир. Это когда понимаешь, что враг снаружи — ничто, потому что настоящий враг сидел рядом, улыбался и называл тебя «сестрой». Девченки, запомните: самый страшный зверь — это не чужая женщина, а «лучшая подруга».

Фоловеры активно отреагировали на пост Камалии, поделившись своими историями и отметив, что настоящее горе в Украине — это война.

— Поэтому моя лучшая подруга — это мама, — написали в комментариях.

— Терпение, боль пройдет, — ответили Камалии. — Никогда не было подруг. Берегите себя и семью, все остальное не суть важно.

— Держитесь, вы искренняя добрая женщина, а с такими так часто обращаются, я тоже к сожалению разочарована в женской дружбе, — поделились опытом.

— Нет худшей беды? — обиделись в сети. — Я не обесцениваю ваше горе, но говорить такое украинцам, которые живут в Украине и каждый день бегают в бомбоубежище с детьми…

— Надеюсь, она не подлезла к вашему мужу, — добавили предположения. — Сочувствую, это действительно больно.

