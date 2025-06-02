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Отчаянная: популярная певица во время тренировки упала с коня (фото)
Популярная певица Камалия, впервые показавшая своего охранника, испугала подписчиков. На странице в социальной сети артистка выложила видео, на котором падает с лошади во время тренировки. Известно, что певица давно занимается конным спортом и приучила к этому своих дочерей Арабеллу и Мирабеллу. Случай произошел в Италии, где Камалия сейчас отдыхает вместе с семьей. Именно дети побуждали Камалию попробовать себя в прыжках.
«Девочки уже давно подговаривали меня попробовать себя в прыжках, — написала Камалия. — Мол, хватит уже этой выездки, пора летать над барьерами! А в Сполето почти все лошади именно для шоу-джампинга, тренеров по выездке нет. Так что думаю: была не была! Первый день — идеально, второй — еще лучше. А вот на третий…»
Известно, что за два дня до этого во время тренировки не удержалась на коне также одна из дочерей Камалии. К счастью, все обошлось, и девушка не травмировалась. Подписчиков испугало новое видео певицы, но она заверила, что с ней все нормально.
«Камалия, с вами все хорошо? - тревожились в комментариях. — Сильно ударились? Удачи вам. В следующий раз все получится, вы искусная наездница».
«Я после такого уж никогда бы не села! - признались в сети. — Отчаянная!!!»
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Камалия сообщила о разрыве отношений с мужем-миллиардером.
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