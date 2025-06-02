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Шоу-бизнес

Отчаянная: популярная певица во время тренировки упала с коня (фото)

13:55 2 июня 2025
Певица Камалия

Популярная певица Камалия, впервые показавшая своего охранника, испугала подписчиков. На странице в социальной сети артистка выложила видео, на котором падает с лошади во время тренировки. Известно, что певица давно занимается конным спортом и приучила к этому своих дочерей Арабеллу и Мирабеллу. Случай произошел в Италии, где Камалия сейчас отдыхает вместе с семьей. Именно дети побуждали Камалию попробовать себя в прыжках.

«Девочки уже давно подговаривали меня попробовать себя в прыжках, — написала Камалия. — Мол, хватит уже этой выездки, пора летать над барьерами! А в Сполето почти все лошади именно для шоу-джампинга, тренеров по выездке нет. Так что думаю: была не была! Первый день — идеально, второй — еще лучше. А вот на третий…»

Співачка Камалія. Фото скриншот відео з Instagram
Певица давно занимается конным спортом

Певица Камалия

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Известно, что за два дня до этого во время тренировки не удержалась на коне также одна из дочерей Камалии. К счастью, все обошлось, и девушка не травмировалась. Подписчиков испугало новое видео певицы, но она заверила, что с ней все нормально.

«Камалия, с вами все хорошо? - тревожились в комментариях. — Сильно ударились? Удачи вам. В следующий раз все получится, вы искусная наездница».

«Я после такого уж никогда бы не села! - признались в сети. — Отчаянная!!!»

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что Камалия сообщила о разрыве отношений с мужем-миллиардером.

Читайте также: Неудачно проехалась на велосипеде: Камалия с травмами оказалась в больнице

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