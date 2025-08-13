- 00:26 «ПСЖ» без Забарного отыгрался с 0:2 и завоевал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видеообзор матча
«Не вижу благодарности»: Виталий Козловский разорвал отношения со своей пиарщицей
Популярный артист Виталий Козловский, недавно раскрывший подробности разрыва с продюсером Игорем Кондратюком, поразил своим решением. После года работы он разорвал сотрудничество со своей пиарщицей, женой Анатолия Анатолича Юлией Бойко (Юла). Известно, что именно Юла также является крестной сына Козловского Оскара.
О решении Виталия Юла сообщила на своей странице в социальной сети, добавив, что они остаются близкими людьми. Козловский пока не комментирует ситуацию. Напомним, именно Юла перезапустила хит артиста «Пинаколада», который стал началом «нового этапа» в его карьере.
«Скажу честно: у нас не совпадали взгляды на стратегическое видение артиста — и это нормально, — написала Юла. — Мы две творческие личности: у меня свое видение как специалиста, у Виталия — свое. Мы не смогли найти будущий общий творческий путь, но нам удалось вместе громко перезапустить проект и сделать самое яркое появление артиста в 2025 году, а может, вообще за все годы).
Я всегда открыта и готова помочь, когда это будет нужно Виталию, ведь я крестная мама его сына, и наши связи навсегда останутся родственными. Мы относимся друг к другу с большим уважением, и я всегда готова к консультациям и советам. На берегу мы договаривались быть честными друг перед другом. Я не хочу, чтобы работа нас не сближала, а отдаляла. Но наше сотрудничество — это на всю жизнь, потому что у нас есть наш маленький Оскар".
Подписчики отреагировали на сообщение Юлии, но заметили, что ждут комментария и от самого Виталия.
«Классный пример того, как можно расставаться профессионально, но оставаться близкими людьми», — поделились в сети.
«Все у него будет хорошо, — ответила пиарщица на комментарий относительно позиции Виталия. — Прекрасное будущее. Виталий невероятный артист. Мы не должны были сотрудничать всю жизнь. Будем ждать концертов. Пойдем вместе:)»
«Не вижу поста благодарности за сотрудничество у самого артиста, — удивились подписчики. — Неужели нечего сказать?»
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Козловский растрогал сеть своими воспоминаниями.411
