Мне очень понравилось: Кэти Перри ответила на критику из-за хот-дога

Кэти Перри, которая уже некоторое время наслаждается общением с Джастином Трюдо, прибыла в Нью-Йорк в рамках своего тура Lifetimes и вышла на сцену в Мэдисон-сквер-гарден 11 августа. 40-летняя поп-звезда выступила на заполненном стадионе и ответила на негативную критику по поводу хот-дога, который она съела на улице. Она искренне рассказала об этом и пошутила: «Они сказали: „Ни в коем случае! Глутамат натрия, этого нельзя делать“. И мне тоже было страшно», пишет The News.

ВІДЕО ДНЯ

Перри пошутила, что «не говорит об аншлаге на концерте», и добавила: «Я говорю о том, что я съела хот-дог на улице! Я вчера это сделала, и мне это очень понравилось. Дайте мне джамбо с луком».

Потом певица призналась в любви к Нью-Йорку, называя его «особенным» и «красивым горячим хаосом».

Перри сказала: «Я приехала в Нью-Йорк, и там пахло Нью-Йорком. Вы знаете, о чем я говорю», что вызвало смех у зрителей. «Была поздняя ночь. Мы прибыли из Филадельфии, и остановились на том же углу, где целовались люди, блевали пьяные. Это был Нью-Йорк! И мне это очень понравилось».

РЕКЛАМА

Далее она сказала, что «Нью-Йорк олицетворяет жизнь — взлеты, падения, промежутки, все, что беспорядочно, все, что прекрасно, и оно точно неидеально, потому что совершенство — это иллюзия».

Певица столкнулась с негативной реакцией с момента сотрудничества с Dr. Luke над ее альбомом «143», после того как его обвинили в серьезных преступлениях. После этого она стала жертвой еще большего троллинга после своего космического полета Blue Origin, который был назван пиар-ходом и экологически опасным.

Ранее Кэти Перри откровенно рассказала о творчестве после разрыва с Орландо Блумом.

РЕКЛАМА

93

Читайте нас в Facebook