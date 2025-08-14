- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
- 06:13 «Большая часть жизни позади»: 50-летний Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой возраст
- 00:12 «Шахтер» без удаленных футболиста и тренера обидно уступил в серии пенальти «Панатинаикосу»: видеообзор матча
- 14.08 22:05 Команда Ротаня прошла «Пакш» и сразится с двукратным финалистом Лиги конференций: видеообзор матча
- 14.08 22:00 Не хумусом единым: эта греческая закуска из баклажанов превосходит ожидания
- 14.08 21:31 Мне очень понравилось: Кэти Перри ответила на критику из-за хот-дога
- 14.08 21:02 Ароматические мешочки с лавандой: их можно сделать своими руками
- 14.08 20:45 Свечи-«троицы», щедрый стол и хождение по калину: что украинцы делали на Первую Пречистую, 15 августа, чтобы обеспечить здоровье и благополучие семьи
- 14.08 20:41 Покушение на владельца сети «Домино» Антона Шухнина — тревожный сигнал всему бизнесу Украины, — СМИ
- 14.08 20:34 Потерял родителей — стал защитником: на Прикарпатье почтили память героя, не перенесшего тяжелое ранение
- 14.08 20:06 Хрустящие квашеные огурцы на зиму: они точно должны быть в вашем погребе
- 14.08 19:42 Теряют быстрее, чем производят: в россии похвастались поставкой новой партии самолетов, их целых два
Кэти Перри, которая уже некоторое время наслаждается общением с Джастином Трюдо, прибыла в Нью-Йорк в рамках своего тура Lifetimes и вышла на сцену в Мэдисон-сквер-гарден 11 августа. 40-летняя поп-звезда выступила на заполненном стадионе и ответила на негативную критику по поводу хот-дога, который она съела на улице. Она искренне рассказала об этом и пошутила: «Они сказали: „Ни в коем случае! Глутамат натрия, этого нельзя делать“. И мне тоже было страшно», пишет The News.
Перри пошутила, что «не говорит об аншлаге на концерте», и добавила: «Я говорю о том, что я съела хот-дог на улице! Я вчера это сделала, и мне это очень понравилось. Дайте мне джамбо с луком».
Потом певица призналась в любви к Нью-Йорку, называя его «особенным» и «красивым горячим хаосом».
Перри сказала: «Я приехала в Нью-Йорк, и там пахло Нью-Йорком. Вы знаете, о чем я говорю», что вызвало смех у зрителей. «Была поздняя ночь. Мы прибыли из Филадельфии, и остановились на том же углу, где целовались люди, блевали пьяные. Это был Нью-Йорк! И мне это очень понравилось».
Далее она сказала, что «Нью-Йорк олицетворяет жизнь — взлеты, падения, промежутки, все, что беспорядочно, все, что прекрасно, и оно точно неидеально, потому что совершенство — это иллюзия».
Певица столкнулась с негативной реакцией с момента сотрудничества с Dr. Luke над ее альбомом «143», после того как его обвинили в серьезных преступлениях. После этого она стала жертвой еще большего троллинга после своего космического полета Blue Origin, который был назван пиар-ходом и экологически опасным.
Ранее Кэти Перри откровенно рассказала о творчестве после разрыва с Орландо Блумом.93
