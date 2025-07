Кэти Перри откровенно рассказала о творчестве после разрыва с Орландо Блумом

40-летняя певица и автор песен Кэти Перри, которая недавно провела отпуск вместе с бывшим, звездой Голливуда Орландо Блумом, во время шоу в Kia Forum в Инглвуде, Калифорния, раскрыла некоторые детали творчества, связанного с личной жизнью, пишет The News.

Певица позволила поклонникам проголосовать за песни в ее исполнении в сегменте шоу «Выбери свое собственное приключение». Во время исполнения песни Not Like the Movies Перри рассказала, что написала ее в 20 лет после своего первого развода. Она также с юмором предупредила, что «будет пытаться сохранять самообладание, когда будет петь ее за неделю до месячных».

Тур певицы, который получил название Lifetime Tour, — это праздник ее музыки. В интервью журналу People она намекнула, что тур будет включать «празднование многих песен, которые люди знают», а также новую музыку и глубокие песни.

«Я познакомлю людей с несколькими новыми песнями, и я называю это Lifetime Tour, потому что я праздную всю жизнь песен до сих пор», — сказала она.

Тур Кэти Перри имел огромный успех. В Китае были распроданы все билеты на шоу, включая дополнительные даты, чтобы удовлетворить спрос поклонников.

Тем временем Орландо Блум поделился, что начинает новый этап в своей жизни после разрыва с Кэти Перри.

