Неожиданно: Кэти Перри и Джастин Трюдо «наслаждаются» знакомством друг с другом

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо и недавно расставшаяся с Орландо Блумом звездная певица Кэти Перри могут показаться неожиданной парой, но они уже некоторое время общаются и «наслаждаются» знакомством. 40-летняя артистка и 53-летний политик были замечены за ужином в Монреале, Канада, и инсайдеры рассказали изданию The News, что они были на свидании.

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«Джастин всегда любит приятную компанию, а Кэти — это тот тип женщины, которая действительно привлекла его внимание, — рассказал источник, работавший с политиком. — Джастин уже некоторое время одинок, и ему понравилось быть с Кэти. Ему нравится ее личность, они два человека, которым действительно нравится общаться на разные темы, и они очень хорошо ладят, поскольку очень скоро снова увидятся».

Сообщается, что пара планирует встретиться в следующий раз в США.

«Что будет, то будет. Он одинокий мужчина, поэтому готов начать что-то новое с женщиной после нескольких тяжелых моментов после развода с женой», — поделился другой инсайдер.

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Говоря о том, почему пара привлекает друг друга, инсайдер продолжил: «Он чувствует, что разговор с ней и знакомство с ней очень освежают, как глоток свежего воздуха в его жизни. Он человек, который с пониманием отнесся к ее недавнему разводу с Орландо Блумом. Он не из тех парней, которые торопятся, и, кажется, ей это очень нравится. Это джентльменская манера поведения. Джастин не стесняется своей романтической жизни, и он пригласил ее на свидание, и он был очень, очень рад этому и постоянно говорил об этом последние несколько дней».

Ранее сообщалось, что Кейт Мосс устроила «обнаженную съемку» во время отпуска на Ибице.

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