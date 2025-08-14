Латвийский депутат Европарламента поддержал введение миссии ООН для контроля за правами человека на ВОТ

Введение миссии ООН по контролю за соблюдением прав человека на ВОТ необходимо для раскрытия истины. В интервью Guildhall депутат Европарламента от Латвии Мартиньш Стакис поддержал гуманитарную инициативу, а также призвал к ужесточению санкций против россии и усилению всесторонней поддержки Украины.

ВІДЕО ДНЯ

Парламентарий заявил: «Действия россии, включая этнические чистки, кампанию убийств, пытки, массовые похищения детей и уничтожение украинской идентичности, должны быть однозначно осуждены всеми». Также он заметил, что еще в 2022 году латвийский парламент официально признал, что россия совершает геноцид против украинского народа.

«россия грубо нарушает международное право и должна нести полную ответственность за свои действия. Единственный правильный путь вперед — это ужесточение санкций и усиление политической, финансовой и военной поддержки Украины до тех пор, пока война россии не будет остановлена. К сожалению, есть признаки того, что некоторые стремятся вернуться к „обычному состоянию дел“ с россией и бросить Украину на произвол судьбы. Это вызывает глубокую тревогу, и Европа не должна допустить этого», — дополнительно подчеркнул Стакис.

«Я поддерживаю призыв к миссии для раскрытия правды. Украина сама проводит важную работу по документированию военных преступлений россии — я был свидетелем этого во время своего последнего визита в Украину — и виновные должны быть привлечены к ответственности», — подытожил депутат.

РЕКЛАМА

Напомним, 24 июня 2025 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой действия российской федерации против украинцев на временно оккупированных территориях Украины признаны этнической чисткой. Согласно пункту 14 резолюции, россия осуществляет этническую чистку посредством принудительного перемещения, депортации и насильственной ассимиляции украинцев на оккупированных территориях.

РЕКЛАМА

14

Читайте нас в Facebook