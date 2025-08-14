Российские преступники должны быть наказаны: идентифицированы фамилии 144 палачей украинских пленных

Специалисты Molfar Intelligence Institute (МИИ — аналитический институт, специализирующийся на разведке, OSINT-анализе, обучении, цифровой безопасности и стратегических коммуникациях) в сотрудничестве со Службой безопасности идентифицировали и опубликовали данные 144 тюремщиков, которые пытают наших пленных в российских тюрьмах и на оккупированных территориях. Собранные доказательства передают в национальные и международные судебные инстанции, в частности в Международный уголовный суд. Цель — привлечение каждого военного преступника к ответственности.

Что касается этих идентифицированных лиц, они работают:

в колонии № 36 Суходольска (оккупированная Луганщина);

в исправительной колонии № 38 Свердловска (нынешний Должанск, оккупированная Луганщина);

в Калининской исправительной колонии № 27 Горловки (оккупированный Донбасс);

в Донецком следственном изоляторе (оккупированный Донецк);

в исправительной колонии № 2 пгт Донское Тульской области;

в федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор № 2 города Старый Оскол Белгородской области;

в федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор № 2» Таганрога Ростовской области (больше всего идентифицированных именно оттуда).

Вот что написала о Таганрогском СИЗО исполнительный директор Медийной инициативы по правам человека Татьяна Катриченко: «…одно из самых жестоких мест содержания украинцев на территории рф. Его называют адом на земле. В частности, в Таганроге содержатся «азовцы». Освобожденные рассказывают о страшных пытках. Там все, из кого хотят сделать преступников, признаются в преступлениях — оговаривают себя. Затем их переводят в Ростов и судят».

Именно в этом аду около восьми месяцев содержали украинскую журналистку Викторию Рощину, чье изуродованное тело недавно похоронили на Байковом кладбище.

«Сейчас на территории россии тюремщики, которые жестко обращающиеся с пленными украинцами, чувствуют себя в безопасности. Мы же убеждены, что каждый из них должен понести ответственность, и верим, что они не смогут уйти от цивилизованного правосудия, прячась за толстыми стенами СИЗО, меняя фамилии или прикрываясь интересом к истории украинского национализма», — пишет Molfar Intelligence Institute.



Теперь конкретно об извергах, которые «ежедневно приходят на свою смену, переодеваются в робу, здороваются с коллегами, переговариваются о ценах на коммуналку или стоимости кофе, а затем идут выполнять свои должностные обязанности, между этим пытая украинских пленных». После окончания смены они так же спокойно переоденутся в будничную одежду, сядут в свой автомобиль и поедут к семье, в уютную квартиру на улице Морозова, Пушкина, Ватутина. И на следующий день снова повторят свою рутину".

Это прапорщик внутренней службы Мирчев Денис Юлианович (Юлианов), 1993 года рождения. Работает в Следственном изоляторе № 2 города Старый Оскол. По свидетельству бывших украинских пленных, проводил у них обыски.

Мирчев Денис Юлианович

В 2014 году Мирчев был поклонником украинского исполнителя Yarmak. Но не мог смириться с гражданской позицией певца (который в настоящее время командует боевым технологическим подразделением Darknode, входящим в состав 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ). Даже есть несколько его ответов на твиты музыканта. Вот скриншот с аккаунта в X (Twitter) Мирчева.

Интересно, что Мирчев неравнодушен к теме истории украинского национализма. Это видно из его вероятной страницы в VK.

Скриншот со страницы VK Мирчева

Мирчев имел почти миллион рублей долга, поэтому обратился к юристам, чтобы те признали его банкротом и помогли списать долги. Теперь он не волнуется из-за коллекторов.

Мирчев живет в Старом Осколе, мкр. Северный, дом 28, кв. 111. Номер его мобильного +7−904−082−46−10, в соцсетях зарегистрирован как mirchev. [email protected], mirchevff. [email protected], [email protected].

Подполковник внутренней службы Стержанов Виталий Анатольевич работает в отделе режима и охраны Свердловской исправительной колонии № 38. Гражданин Украины, 1984 года рождения.

Стержанов Виталий Анатольевич

Учился в Черниговском юридическом колледже Государственной пенитенциарной службы Украины. С апреля 2023 года исполняет обязанности руководителя федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний россии по луганской народной республике». В марте 2024 года генпрокуратура Украины объявила ему подозрение в измене — «добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины».

Известны его адреса: Луганская область, Краснодонский район, Новоганновка, ул. Юбилейная, дом 25; Луганская область, Суходольск, ул. Комарова, дом 29, кв. 67.

Его жена Елена, 1982 года рождения, до замужества жила в Чернигове. Супруги воспитывают двоих детей — сына Вадима, который в июле 2023 года окончил школу, и дочь Юлию, которая, согласно ее профилю в VK, интересуется современными танцами и волонтерской деятельностью так называемой «ЛНР».

Фото 2011 года со свадьбы Виталия Стержанова с женой Еленой

Мать Стержанова — Светлана Викторовна, 1963 года рождения, активно поддерживает вооруженные формирования так называемой «ЛНР», а брат Дмитрий, 1990 года рождения, — полномасштабное российское вторжение.

Дети Виталия Стержанова с его матерью Светланой

Даже номер телефона у Стержанова украинский +38−050−531−82−37. Номер жены +38−066−802−11−86. Телефон матери +38−050−928−89−23.

На снимке — Светлана Стержанова с сыновьями: слева на фото — Виталий, справа — Дмитрий, одетый в футболку в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины

Отец — Стержанов Анатолий Владимирович, 1960 года рождения. У брата есть сын Андрей.



Следующий подполковник внутренней службы — Глейзер Алексей Леонидович, 1971 года рождения, который с октября 2018 года является руководителем Следственного изолятора № 1 в Ростове-на-Дону (до этого с 2016 года работал в Следственном изоляторе № 2).

Глейзер Алексей Леонидович

Известно, что он был дважды в браке. С первой женой — Синицкой Еленой Николаевной, 1973 года рождения, имеют общего ребенка. Вторая жена — Марина Васильевна Глейзер (девичья Кузнецова), 1971 года рождения, тоже работает в СИЗО.

Глайзер Марина — жена Алексея

Глейзер живет в Таганроге, на улице Котлостроительной, дом 21/1, квартира № 62. Жена в 2018 году проживала по адресу: город Таганрог, ул. Чехова, дом 339/6, кв. 75.

Дом по адресу, где живет Глейзер: Таганрог, дом 21/1, улица Котлостроительная

В 2016 году Глейзер задекларировал квартиру площадью 30,2 кв. м, автомобиль Kia Rio (номер VIN: Z94CB41AADR129738), его годовой доход — 930,3 тысячи рублей.

Согласно инсайду, в 2018 году на Глейзера было открыто исполнительное производство по задолженности в размере три тысячи рублей. В телефонной книге он записан как «Алексей Леонидович Сизо Глейзер» и «Глейзер Подполковник».

Его номера телефонов +7−918−577−35−74, +7−904−447−51−56, супруги +7−908−501−88−49.

…Это лишь часть информации об идентифицированных российских палачах. Больше данных можно найти в реестре Molfar Intelligence Institute «Российские тюремщики, которые удерживают украинских пленных».

К сожалению, нет конкретной цифры о количестве украинцев, которые все еще остаются в плену. Espreso TV, ссылаясь на заместителя руководителя ОП по вопросам внутренне перемещенных лиц, детей и гуманитарных вопросах Ирину Верещук, называет восемь тысяч (данные на 1 мая этого года). По состоянию на 25 мая Украина вернула из российского плена не менее 5757 человек. Обмены продолжаются.

«Россияне должны понимать, что они понесут ответственность за преступления перед человечеством. И их не защитят должности, смены фамилий или перерегистрация адресов проживания», — пишет Molfar Intelligence Institute.

И добавляет, что, по данным Центра противодействия дезинформации и сил обороны Украины, россияне готовят серию фото и интервью с защитниками «Азовстали», которые могут выдвигаться для дискредитации руководства Украины. Понятно, что это происходит под давлением, что это прямое нарушение основных принципов 13-й и 14-й статей Женевской конвенции, которые требуют гуманного отношения к военнопленным и запрещают их использование в политических или пропагандистских целях. Известно, что кремль неоднократно прибегал к фейковым «обращениям» якобы от заключенных, чтобы дискредитировать процесс обмена и обвинить украинскую сторону в срыве договоренностей.

«Это часть более широкой информационной кампании москвы, цель которой — дестабилизация внутренней ситуации в Украине и создание раскола в общественной поддержке обменов „всех на всех“. Отдельные нарративы специально адаптируют под западную аудиторию, чтобы посеять сомнения у международных партнеров и ослабить внешнюю поддержку Украины. Поэтому следует усилить контроль за соблюдением норм международного гуманитарного права и отслеживать случаи принудительного использования пленных в пропаганде. Злоупотребление человеческим достоинством в политических целях должно получить жесткую международную реакцию», — констатирует Molfar Intelligence Institute.

