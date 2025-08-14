«Я не знал, что у вас так»: в KLAN FC рассказали, как сложно привозить бойцов на кулачные бои в Украину во время войны

Половина отказов брать участие в турнирах Украинской лиги кулачных боев KLAN FC среди иностранных спортсменов связаны с их страхом ехать в Украину из-за войны. Об этом рассказал основатель KLAN FC Андрей Лимонтов в подкасте «Кулачная беседа».

ВІДЕО ДНЯ

По его словам, везти сегодня в Украину бойцов из других стран очень тяжело, потому что, во-первых, далеко не все спортсмены готовы взять на себя такие риски с дорогой, которая из-за войны в закрытое воздушное пространство стала очень длинной и сложной.

«Самолеты сейчас не летают, так что это нужно добраться, например, до Польши, потом поездом или автобусом ехать в Киев. Если это парни из Великобритании, то для них это занимает добрый такой кусок времени», — отметил Лимонтов. Поэтому, по его словам, многие из бойцов «сливаются» на этапе покупки им билетов.

Многие из тех, кто отказывается ехать в Украину, говорит основатель KLAN FC, говорят о семейных обстоятельствах, о состоянии здоровья, о том, что резко надо вырвать зуб и так далее. Но половина отказов, по его словам, были проговорены прямо — «мы на данный момент боимся ехать из-за ситуации у вас в стране».

РЕКЛАМА

С другой стороны те, кто все же приехал и принял участие в турнирах в Киеве, и при этом лично увидел и услышал, что такое ночные ракетные обстрелы и дроновые атаки, наоборот со удивлением говорят о том, что не думали, что все настолько серьезно.

«Они приехали сначала такие — ого, классно у вас. Мы их накормили, заселили, показали местные приколы. И они говорят — так у вас война идет, или как? А потом, когда они услышали взрывы, когда начало прилетать, они все увидели своими глазами и услышали своими ушами. Мужчина из Чехии говорит: „Я не знал, что у вас так, извините, я бы и сам сейчас к вам в подразделение пошел бы“, потому что понял, что тут происходит. И говорит — я сейчас приеду всем своим друзьям расскажу. Я так понимаю, что у многих в Европе немного перекрученная картинка про Украину, потому что есть много информации, что в Киеве ничего не происходит. А тут они сами услышали, как это все», — рассказал Андрей Лимонтов.

Тем не менее, несмотря на войну в Украине, Украинской лиге кулачных боев KLAN FC удалось организовать и провести с 2023 года 10 международных турниров, в которых регулярно принимают участие от 5 до 16 участников из других стран — из Великобритании, Чехии, Польши, Бразилии, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Турции, Словакии, Франции, Литвы, Германии, Испании, а также Нигерии, Венесуэлы и Колумбии. На последнем открытом турнире, который прошел в августе 2025 года в павильоне KLAN FC в Киеве, из 24 участников поединков 12 представляли другие страны.

РЕКЛАМА

Один из поединков Украинской лиги кулачных боев. Фото: Facebook-страница KLAN FC

26

Читайте нас в Facebook