Россияне увеличили жестокость ударов: о чем говорили Зеленский и Трамп по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 августа, пообщался по телефону с американским лидером Дональдом Трампом, который на днях анонсировал визит спецпосланника Стива Виткоффа в россию для переговоров с путиным.

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Украинский президент назвал разговор с президентом США продуктивным и подчеркнул, что ключевой темой было прекращение войны.

«Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и продолжительного мира. Действительно нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Многие месяцы уже могло бы быть без войны, если бы россияне ее не затягивали. Сегодня скоординировали наши позиции — Украины и Соединенных Штатов. Обменялись оценками ситуации: россияне наростили жестокость ударов. Президент Трамп полностью проинформирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам и громадам», — написал Зеленской на своей странице в соцсетях.

Напомним, что недавно Трамп заявил, что введет дополнительные пошлины для стран, активно покупающих российские энергоносители, если рф не сядет за стол переговоров и не подпишет мирное соглашение до 8 августа. Учитывая это, Зеленский отметил, что российская экономика «продолжает падать, и именно поэтому в москве так учитывают эту перспективу и решительность президента Трампа».

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Также Владимир Зеленский отметил, что во время телефонного разговора обсуждались совместные европейские решения, которые могут помочь защите Украины. Он упомянул о решениях Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, которые заявили о предоставлении более миллиарда долларов на американское оружие для Украины.

«Говорили также о нашем оборонном взаимодействии с Америкой двустороннем. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одно из сильнейших соглашений может быть. Спасибо каждому американскому сердцу, которое поддерживает нашу защиту жизней. Спасибо, президент Трамп!» — написал Зеленский.

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Напомним, что Трамп угрожал таким странам, как Китай, Индия и Бразилия, увеличением тарифов на «около 100 процентов», если они будут продолжать покупать дешевую нефть и газ у россии. Впрочем, президент США не знает, повлияет ли это на рф.

Фото со страницы Владимира Зеленского в соцсетях

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