- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
- 15.08 22:01 Карпатка с черникой: десерт, который хочется съесть до последней крошки
- 15.08 21:37 В интересах Столара? СМИ о 66% братьев Астионов в «Техно-Онлайн», которая претендует на «Укрбуд»
- 15.08 21:32 Виноваты личные обстоятельства: известная певица отменила благотворительный концерт
- 15.08 21:03 Жара в доме невыносимая: простой и эффективный способ охлаждения
- 15.08 20:34 С честью и достоинством выполнял свой воинский долг: в бою на Харьковщине погиб 26-летний сапер из Винницкой области
- 15.08 20:23 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 15.08 20:07 Джем из дыни: ароматное лакомство, которое понравится каждому
- 15.08 19:58 Гладкое, блестящее, здоровое: правда и мифы об оливковом масле для волос
- 15.08 19:43 «Прорыв» россиян под Добропольем: эксперт рассказал, что происходит и какая цель у врага
- 15.08 19:31 В Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда: подробности от УЗ
- 15.08 18:59 Девам — «Отшельник» и поиск ответов, Ракам — «Солнце» и прорыв в делах: Таро-прогноз на 16 августа
Пенсионеров разрешили «призывать» в «Армию восстановления»: сколько обещают платить
Министерство социальной политики, семьи и единства Украины планирует не только представить новую пенсионную реформу, но и более целесообразно использовать имеющиеся трудовые ресурсы — в частности, пенсионеров до 70 лет.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, речь идет об общественно полезных работах в составе «Армии восстановления», которая будет действовать только в прифронтовых регионах.
В частности, речь идет о восьми областях:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- запорожская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.
Платить в «Армии восстановления» будут по повышенной ставке до 16 тыс. грн (без учета налогообложения).
Для привлечения к работам необходимо добровольное согласие таких лиц и отсутствие у них медицинских противопоказаний.
Правила предусматривают повышенную оплату труда — до двух размеров минимальной заработной платы, то есть до 16 тыс. грн. (стандартная «ставка» в «Армии восстановления» — 1,5 минималки, то есть 12 тыс. грн.).
Финансирование будет осуществляться из бюджета Фонда социального страхования на случай безработицы, а дополнительные расходы оцениваются в 44 млн грн.
Также указывается, что сумма оплаты труда в Армии восстановления указана без учета уплаты налогов. После нее «на руки» выйдет около 12 320 грн («двойная» минималка) и 9 240 грн («полуторная»).
Участники программы выполняют широкий спектр задач. Но, по данным за 2025 год, чаще всего их привлекают к следующим работам:
- разбор завалов, восстановление жилых домов, расчистка автомобильных и железнодорожных путей;
- разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;
- социальные услуги в местах сосредоточения временно перемещенных лиц (ВПЛ) и пострадавших в результате боевых действий украинцев;
- вспомогательные работы для нужд ВСУ;
- обустройство и укрепление блокпостов и фортификаций.
Напомним, ранее в ПФУ объяснили особенности выхода на пенсию. в 2025 году.506
Читайте нас в Facebook
Финансовый успех Овнов, интересное предложение Козерогам и неожиданность для Рыб: гороскоп на 15 августа