Деньги

Пенсионеров разрешили «призывать» в «Армию восстановления»: сколько обещают платить

9:05 15 августа 2025
Армия восстановления

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины планирует не только представить новую пенсионную реформу, но и более целесообразно использовать имеющиеся трудовые ресурсы — в частности, пенсионеров до 70 лет.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, речь идет об общественно полезных работах в составе «Армии восстановления», которая будет действовать только в прифронтовых регионах.

В частности, речь идет о восьми областях:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- запорожская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.

Платить в «Армии восстановления» будут по повышенной ставке до 16 тыс. грн (без учета налогообложения).

Для привлечения к работам необходимо добровольное согласие таких лиц и отсутствие у них медицинских противопоказаний.

Правила предусматривают повышенную оплату труда — до двух размеров минимальной заработной платы, то есть до 16 тыс. грн. (стандартная «ставка» в «Армии восстановления» — 1,5 минималки, то есть 12 тыс. грн.).

Финансирование будет осуществляться из бюджета Фонда социального страхования на случай безработицы, а дополнительные расходы оцениваются в 44 млн грн.

Также указывается, что сумма оплаты труда в Армии восстановления указана без учета уплаты налогов. После нее «на руки» выйдет около 12 320 грн («двойная» минималка) и 9 240 грн («полуторная»).

Участники программы выполняют широкий спектр задач. Но, по данным за 2025 год, чаще всего их привлекают к следующим работам:

  • разбор завалов, восстановление жилых домов, расчистка автомобильных и железнодорожных путей;
  • разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;
  • социальные услуги в местах сосредоточения временно перемещенных лиц (ВПЛ) и пострадавших в результате боевых действий украинцев;
  • вспомогательные работы для нужд ВСУ;
  • обустройство и укрепление блокпостов и фортификаций.

Напомним, ранее в ПФУ объяснили особенности выхода на пенсию. в 2025 году.

