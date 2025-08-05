Без 15 лет стажа о выплатах и не мечтайте: чиновница объяснила особенности выхода на пенсию в 2025 году

В Украине постоянно усиливают требования к стажу людей, желающих выйти на заслуженный отдых. Поэтому если до 65 лет человек не накопил хоть 15 лет стажа, пенсию он не получит.

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Об этом объяснила в ответ на запрос издания OBOZ.UA заместитель председателя правления ПФУ Ирина Ковпашко.

Чиновница отметила, что вместо пенсии таким людям будет начисляться специальная денежная помощь. Ее размер — это разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

При этом издание отмечает, что в среднем украинцы не будут выполнять требования для ухода на пенсию в 60 лет и будут вынуждены работать до 63 или даже 65 лет;

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в 2026-м для выхода на пенсию нужно иметь 33 года стажа (это требование выполнит большинство), но ежегодно норма будет расти на 12 месяцев;

Трудно выполнить норматив для выхода на пенсию будет даже в 2027-м. При этом в 2028 году для пенсии в 60 лет нужно будет иметь уже 35 лет стажа.

Поэтому всем будущим пенсионерам следует проверить свой стаж как минимум с 2004-го на портале ПФУ (в личном кабинете). Личный кабинет у всех украинцев: как работающих, так и пенсионеров. Если в кабинете не учтен стаж до 2004-го, то, вероятно, его придется доказывать: при оформлении пенсии нужно будет предоставить копию трудовой книжки, копию диплома, другие документы, удостоверяющие стаж. У большинства украинцев проблем не возникнет.

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Исключение: если не сохранились записи в трудовой, если предприятие ликвидировано и есть проблемы с поиском архивных данных, если предприятие находится на оккупированной территории и нет записей в трудовой книжке.

Для получения данных на портале ПФУ необходимо пройти авторизацию. Это можно сделать с помощью Действия, своего банка, электронной подписи. На портале ПФУ вы увидите свой общий стаж, который учтен на сегодня.

Кроме того, в разделе «Мой страховой стаж» можно увидеть по годам, где человек работал. В разделе «Моя зарплата» указана та зарплата, которую гражданин получал на своем месте работы, со средней зарплатой по стране на тот момент.

Чем больше зарплата по сравнению со средней, тем большую пенсию человек получит. Также вы можете увидеть ориентировочно размер своей будущей пенсии и возраст выхода на заслуженный отдых.

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Напомним, что пенсионерам обещают больше денег в следующем году.

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