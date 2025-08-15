- 10:25 «Если встреча будет плохая, я никому не буду звонить»: что сказал Трамп о саммите на Аляске
Нанесли ущерб государству на 10 млн грн: генпрокурор объявил о 19 подозрениях в Черновицкой области
Начиная с июля прокуроры Черновицкой области провели три массовые реализации. В двух предыдущих установлено 33 млн грн ущерба бюджету и вручено 19 подозрений. 14 июля состоялся следующий этап. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
«Очередной этап: 15 подозрений и более 10 млн грн ущерба бюджету. Отдельно 3,2 млн грн за недостоверное декларирование. Среди подозреваемых очередной сельский голова, руководители государственных и коммунальных предприятий, должностные лица и подрядчики», — раскрыл результаты работы Кравченко.
По словам Генпрокурора, разоблачены схемы по присвоению бюджетных средств, злоупотреблению служебным положением, служебной халатности и недостоверному декларированию.
Махинации на закупках
- Директор КП «Горсвет» и руководитель частной компании — растрата бюджетных средств на осветительном оборудовании по завышенным ценам.
- Бывший и.о. руководителя троллейбусного управления — переплата за электроэнергию.
- Экс-глава департамента ЖКХ Черновицкого горсовета и начальник отдела технадзора — растрата средств на ремонте взлетно-посадочной полосы.
- И.о. Тереблеченского сельского головы — переплата на ремонте укрытия.
Преступления против окружающей среды
- Начальник службы очистных сооружений КП «Черновцыводоканал» и пятеро мастеров — загрязнение водоема стоками.
- Экс-директор НПП «Хотинский» — под видом строительства дороги согласовал незаконную вырубку деревьев на территории парка.
Служебная халатность
- Начальник лаборатории строительной компании — сертифицировал некачественный бетон для ремонта международной трассы.
Недостоверное декларирование
- Чиновник Берегометского поселкового совета скрыл в декларациях за 2022−2023 годы квартиру в Киеве.
Как сообщали «ФАКТЫ», прокуратура разоблачила масштабные схемы с неправомерным начислением «боевых».24
