Украина

Нанесли ущерб государству на 10 млн грн: генпрокурор объявил о 19 подозрениях в Черновицкой области

9:57 15 августа 2025
Прокуратура Черновицкой области

Начиная с июля прокуроры Черновицкой области провели три массовые реализации. В двух предыдущих установлено 33 млн грн ущерба бюджету и вручено 19 подозрений. 14 июля состоялся следующий этап. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

«Очередной этап: 15 подозрений и более 10 млн грн ущерба бюджету. Отдельно 3,2 млн грн за недостоверное декларирование. Среди подозреваемых очередной сельский голова, руководители государственных и коммунальных предприятий, должностные лица и подрядчики», — раскрыл результаты работы Кравченко.

По словам Генпрокурора, разоблачены схемы по присвоению бюджетных средств, злоупотреблению служебным положением, служебной халатности и недостоверному декларированию.

Махинации на закупках

  • Директор КП «Горсвет» и руководитель частной компании — растрата бюджетных средств на осветительном оборудовании по завышенным ценам.
  • Бывший и.о. руководителя троллейбусного управления — переплата за электроэнергию.
  • Экс-глава департамента ЖКХ Черновицкого горсовета и начальник отдела технадзора — растрата средств на ремонте взлетно-посадочной полосы.
  • И.о. Тереблеченского сельского головы — переплата на ремонте укрытия.

Преступления против окружающей среды

  • Начальник службы очистных сооружений КП «Черновцыводоканал» и пятеро мастеров — загрязнение водоема стоками.
  • Экс-директор НПП «Хотинский» — под видом строительства дороги согласовал незаконную вырубку деревьев на территории парка.

Служебная халатность

  • Начальник лаборатории строительной компании — сертифицировал некачественный бетон для ремонта международной трассы.

Недостоверное декларирование

  • Чиновник Берегометского поселкового совета скрыл в декларациях за 2022−2023 годы квартиру в Киеве.

Как сообщали «ФАКТЫ», прокуратура разоблачила масштабные схемы с неправомерным начислением «боевых».

