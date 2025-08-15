В США неспокойно: перед саммитом Трампа и путина на Аляске вспыхнул митинг в поддержку Украины

На Аляске, где сегодня, 15 августа, состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина, накануне местные жители вышли на акции в поддержку Украины.

«Анкоридж: сотни людей вышли на демонстрацию в поддержку Украины в преддверии встречи Трампа и путина. Подавляющее большинство — американцы, некоторые даже прилетели из других штатов. Очень много флагов и знаков. Водители, которые проезжали мимо, постоянно сигналили в поддержку», — написал на своей странице в соцсети журналист Остап Ярыш, находящийся сейчас в Анкоридже, и выложил видео с митинга.

По его информации, митинги должны пройти и в других городах, в частности, в Феирбенксе и Джуно. «В пятницу будет еще больше демонстраций. Аляска поддерживает Украину в это критически важное время», — добавил Ярыш.

Встреча двух президентов намечена на 22:30 по киевскому времени.

Ранее пресса приводила слова вице-президента США Джей Ди Венса, уверявшего украинского президента Владимира Зеленского и европейских партнеров, что США не будут вести переговоры с россией о войне в Украине без Украины и Европы.

