- 00:26 «ПСЖ» без Забарного отыгрался с 0:2 и завоевал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видеообзор матча
- 13.08 22:01 Лето в банке: как законсервировать помидоры без соли, сахара и уксуса
- 13.08 21:31 «Мечтал быть священником, а стал исполнителем»: украинский певец Игорь Целип о духовности, сцене и пении
- 13.08 21:02 Добавьте несколько капель в ваш утюг: глажка будет настоящим удовольствием
- 13.08 20:53 Компания, связанная со скандальным Микитасем и Астионом, пытается сорвать продажу «Укрбуда»: что об этом пишут СМИ
- 13.08 20:45 «Вечером, когда внутри фонаря зажигается свет, происходит чудо», — художница Мария Румилова
- 13.08 20:33 В первые месяцы вторжения пошел защищать страну: на Сумщине погиб пластун из Черкасс
- 13.08 20:09 Восстанавливаем справедливость в сердце страны, — генпрокурор Руслан Кравченко
- 13.08 20:08 Маринованный болгарский перец с медом: отличный вариант закуски
- 13.08 19:54 Девам — «Королева Пентаклей», Львам — «Король Мечей», а Рыбам — «Паж Кубков»: Таро-прогноз на 14 августа
- 13.08 19:41 Активизация противника в районе Херсона: эксперт рассказал, реальный это план или пропаганда врага
- 13.08 19:34 Украина и союзники согласовали 5 общих принципов завершения войны, — Зеленский
Идет работа над уточнением тем, которые будут обсуждаться: СМИ о встрече путина и Трампа
Дональд Трамп дал понять, что президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участия в саммите на Аляске. В то же время президент США предварительно сообщил о своих планах сразу после встречи позвонить украинскому президенту и европейским лидерам, чтобы проинформировать их о встрече с путиным. Трамп сказал, что его конечная цель - заставить путина и Зеленского собраться в одной комнате, чтобы обсудить свои разногласия, и предположил, что только они смогут найти способ положить конец войне — почти наверняка, сказал он, с помощью определенного «обмена территориями» между ними. Напомним, что Зеленский и лидеры Европы позвонят Трампу перед его встречей с российским диктатором.
Трамп выступал в то время, как американские чиновники спешат согласовать детали пятничного саммита, поскольку логистические и геополитические вопросы все еще остаются нерешенными за считанные дни до этой встречи.
По состоянию на понедельник место проведения саммита не было объявлено. Представители администрации отправились на Аляску, выбранную из-за ее расположения относительно Вашингтона и москвы, чтобы выяснить, где именно встретятся президенты США и россии, пишет CNN. Но позже появилась информация о проведении встречи на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Чиновники также работали над уточнением контуров ожидаемой дискуссии двух президентов, которая, как надеется Трамп, может привести к значительному прогрессу в прекращении войны в Украине.
После того, как американские чиновники провели выходные, рассказывая европейским лидерам о своих ожиданиях от саммита, именно Дональд Трамп предложил наиболее приемлемую перспективу в своем выступлении.
«Я встречусь с президентом путиным, и мы посмотрим, что он имеет в виду, — сказал он. — И если это будет честным соглашением, я раскрою его лидерам Европейского Союза и лидерам НАТО, а также президенту Зеленскому».
Дональд Трамп в частном порядке заявил советникам, что любая попытка прекратить войну стоит усилий, даже если она в конечном счете не будет успешной. Он настаивал, чтобы его команда организовала встречу на этой неделе чрезвычайно быстро. Обычно планирование громких саммитов, особенно с такими противниками, как россия, занимает недели или месяцы.
Трамп провел большую часть выходных, слушая союзников о важности вовлечения Украины в любые дискуссии относительно ее будущего.
Во время субботней партии в гольф с Трампом сенатор Линдси Грэм сказал ему, что он также хочет, чтобы Украина была частью мирных переговоров.
Ранее аналитики объясняли, зачем путину встреча на Аляске.77
Читайте нас в Facebook