Идет работа над уточнением тем, которые будут обсуждаться: СМИ о встрече путина и Трампа

Дональд Трамп дал понять, что президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участия в саммите на Аляске. В то же время президент США предварительно сообщил о своих планах сразу после встречи позвонить украинскому президенту и европейским лидерам, чтобы проинформировать их о встрече с путиным. Трамп сказал, что его конечная цель - заставить путина и Зеленского собраться в одной комнате, чтобы обсудить свои разногласия, и предположил, что только они смогут найти способ положить конец войне — почти наверняка, сказал он, с помощью определенного «обмена территориями» между ними. Напомним, что Зеленский и лидеры Европы позвонят Трампу перед его встречей с российским диктатором.

ВІДЕО ДНЯ

Трамп выступал в то время, как американские чиновники спешат согласовать детали пятничного саммита, поскольку логистические и геополитические вопросы все еще остаются нерешенными за считанные дни до этой встречи.

По состоянию на понедельник место проведения саммита не было объявлено. Представители администрации отправились на Аляску, выбранную из-за ее расположения относительно Вашингтона и москвы, чтобы выяснить, где именно встретятся президенты США и россии, пишет CNN. Но позже появилась информация о проведении встречи на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Чиновники также работали над уточнением контуров ожидаемой дискуссии двух президентов, которая, как надеется Трамп, может привести к значительному прогрессу в прекращении войны в Украине.

РЕКЛАМА

После того, как американские чиновники провели выходные, рассказывая европейским лидерам о своих ожиданиях от саммита, именно Дональд Трамп предложил наиболее приемлемую перспективу в своем выступлении.

«Я встречусь с президентом путиным, и мы посмотрим, что он имеет в виду, — сказал он. — И если это будет честным соглашением, я раскрою его лидерам Европейского Союза и лидерам НАТО, а также президенту Зеленскому».

Дональд Трамп в частном порядке заявил советникам, что любая попытка прекратить войну стоит усилий, даже если она в конечном счете не будет успешной. Он настаивал, чтобы его команда организовала встречу на этой неделе чрезвычайно быстро. Обычно планирование громких саммитов, особенно с такими противниками, как россия, занимает недели или месяцы.

РЕКЛАМА

Трамп провел большую часть выходных, слушая союзников о важности вовлечения Украины в любые дискуссии относительно ее будущего.

Во время субботней партии в гольф с Трампом сенатор Линдси Грэм сказал ему, что он также хочет, чтобы Украина была частью мирных переговоров.

Ранее аналитики объясняли, зачем путину встреча на Аляске.

РЕКЛАМА

77

Читайте нас в Facebook