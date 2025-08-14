Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников во время разговора, что США не будут вести переговоры с россией по решению войны в Украине без Украины и Европы. Об этом сообщили два немецких чиновника, которые участвовали в разговоре, но предпочли остаться анонимными из-за обсуждения деликатных дипломатических вопросов, пишет NBC News.

По словам этих чиновников, Трамп, Вэнс и другие члены администрации, участвовавшие в разговоре, проявили высокий интерес к тому, что Украина и европейские союзники считают ключевыми моментами дипломатических переговоров.

Напомним, в пятницу, 15 августа, пройдет встреча российского диктатора с Дональдом Трампом на Аляске. Американский президент заявил, что потребует от путина, чтобы он прекратил войну против Украины. Он обещал, что не будет заключать с путиным соглашение без участия Украины, но добавил, что обмен территориями между Украиной и россией должен состояться.

В то же время издание Axios сообщило, что президент Трамп отметил, что, не будучи представителем страны, он не может принимать окончательных решений по территории, но считает, что обмен землями будет необходим в рамках мирного соглашения.

