- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
- 06:13 «Большая часть жизни позади»: 50-летний Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой возраст
- 00:12 «Шахтер» без удаленных футболиста и тренера обидно уступил в серии пенальти «Панатинаикосу»: видеообзор матча
- 14.08 22:05 Команда Ротаня прошла «Пакш» и сразится с двукратным финалистом Лиги конференций: видеообзор матча
- 14.08 22:00 Не хумусом единым: эта греческая закуска из баклажанов превосходит ожидания
- 14.08 21:31 Мне очень понравилось: Кэти Перри ответила на критику из-за хот-дога
- 14.08 21:02 Ароматические мешочки с лавандой: их можно сделать своими руками
- 14.08 20:45 Свечи-«троицы», щедрый стол и хождение по калину: что украинцы делали на Первую Пречистую, 15 августа, чтобы обеспечить здоровье и благополучие семьи
- 14.08 20:41 Покушение на владельца сети «Домино» Антона Шухнина — тревожный сигнал всему бизнесу Украины, — СМИ
- 14.08 20:34 Потерял родителей — стал защитником: на Прикарпатье почтили память героя, не перенесшего тяжелое ранение
- 14.08 20:06 Хрустящие квашеные огурцы на зиму: они точно должны быть в вашем погребе
- 14.08 19:42 Теряют быстрее, чем производят: в россии похвастались поставкой новой партии самолетов, их целых два
Без Киева — никакого соглашения: вице-президент США очертил красные линии для кремля
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников во время разговора, что США не будут вести переговоры с россией по решению войны в Украине без Украины и Европы. Об этом сообщили два немецких чиновника, которые участвовали в разговоре, но предпочли остаться анонимными из-за обсуждения деликатных дипломатических вопросов, пишет NBC News.
По словам этих чиновников, Трамп, Вэнс и другие члены администрации, участвовавшие в разговоре, проявили высокий интерес к тому, что Украина и европейские союзники считают ключевыми моментами дипломатических переговоров.
Напомним, в пятницу, 15 августа, пройдет встреча российского диктатора с Дональдом Трампом на Аляске. Американский президент заявил, что потребует от путина, чтобы он прекратил войну против Украины. Он обещал, что не будет заключать с путиным соглашение без участия Украины, но добавил, что обмен территориями между Украиной и россией должен состояться.
В то же время издание Axios сообщило, что президент Трамп отметил, что, не будучи представителем страны, он не может принимать окончательных решений по территории, но считает, что обмен землями будет необходим в рамках мирного соглашения.145
Читайте нас в Facebook
Весам стоит заняться поиском баланса во всем, а Рыбам — избегать излишней суеты: гороскоп на 14 августа