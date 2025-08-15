Когда и как копать картошку, чтобы не потерять половину урожая: проверенный способ и советы

Огородники, координирующие свои работы на даче с лунным календарем, знают, что корнеплодами, в том числе и картофелем, следует заниматься на нисходящей Луне. Теперь именно этот период, который продлится до 22 августа.

ВІДЕО ДНЯ

Картофель обычно собирают в конце лета и начале осени. Конечно, все зависит от того, какой сорт посажен на участке. Впрочем, есть один верный и простой способ узнать, пришло ли время копать клубни, пишет noviydoctor.com. Для этого следует выбрать один куст, выкопать его и хорошо потрясти.

Если клубни легко отваливаются, то время для сбора урожая пришло. Если клубни крепко держатся, то стоит подождать еще пару недель. Также о том, что картофель созрел, можно узнать, легко потерев клубень пальцами. У недозрелго кожица легко сдирается пальцами, а у спелого — нет.

Собирать урожай нужно в сухую погоду, картошку для просушки советуют раскладывать в тени. На солнце ее подсушивать не стоит — в таком случае кожура может позеленеть, что скажется как на хранении клубней, так и их вкусовых качествах.

РЕКЛАМА

Подсушенный картофель сортируют, отбирая поврежденные и подгнившие. На хранение в прохладном и сухом месте с хорошей вентиляцией отправляют только неповрежденные клубни.

Ранее вице-президент Национальной академии аграрных наук Игорь Гриник прогнозировал, что в сентябре-октябре оптовые цены на картофель, скорее всего, составят 12−18 грн/кг, а в розничной торговле ожидается 20−26 грн/кг, с пиковыми значениями до 30 грн/кг. Правда, только в случае неблагоприятных условий (погоды, инфляции или логистических проблем).

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

147

Читайте нас в Facebook