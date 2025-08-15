41.06 / 41.60 48.01 / 48.65
Гороскоп

На сцену выходит Венера: какие знаки Зодиака неожиданно разбогатеют до конца августа

12:40 15 августа 2025
Гороскоп богатства

Гороскоп на сегодня, 15 августа, для некоторых знаков Зодиака предсказывает решение финансовых вопросов. А конец августа 2025 может стать настоящим прорывом в финансах для трех знаков Зодиака, которым астрологи прогнозируют неожиданную прибыль, новые возможности для заработка и денежные бонусы, пишет РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Рак

Для Раков конец августа станет периодом финансовой стабилизации и роста. В июле Меркурий замедлял финансовые дела, но с 25 августа на сцену выходит Венера. Ее переход в знак Льва обещает вам награду за усилия последних недель. Возможно появление дополнительного источника дохода или возврата долгов, на которые вы давно не рассчитывали. Успех ожидает тех, кто работает с клиентами или в сфере услуг — ваше умение строить доверительные отношения принесет прибыль. Главное — не бояться просить о повышении или новых возможностях.

Лев
С пятницы, 22 августа, начинается сезон Девы в вашем доме финансового успеха и достатка. Это время поможет вам привлечь и деньги и возможности. А 23 августа Молодой человек в Деве откроет двери для новых финансовых начинаний. Львы могут рассчитывать на неожиданные финансовые поступления — это может быть премия, выгодное предложение или даже денежный подарок. Ваша активность и уверенность привлекут внимание влиятельных людей, готовых инвестировать в ваши идеи или поддержать проект. Это прекрасное время для того, чтобы совершить финансовый рывок — звезды на вашей стороне. Впрочем, следует избегать импульсивных затрат: лучше вкладывать в развитие или обучение.

Дева
Для Дев август — период разумных решений и точных расчетов, которые принесут материальную выгоду. Уже с начала месяца вы могли почувствовать значительный рост доходов, поскольку Марс перешел в знак Весов, управляющего вашим финансовым сектором. Особенно успешными могут быть финансовые дела, связанные с обучением, консультациями или фрилансом. В конце месяца возможен приятный бонус — значительный рост доходов или неожиданная прибыль.

Напомним, ранее карты Таро называли счастливчиков средины августа.

391

