Не любит лобстеров: Меган Маркл впервые раскрыла предпочтения принца Гарри

После того как 44-летней Меган Маркл предсказали блестящее будущее, она удивила общественность неожиданным откровением о своем муже, принце Гарри. Хотя это может показаться незначительной деталью, признание вызвало большой интерес в СМИ и социальных сетях именно благодаря своей спонтанности, сообщает издание XCatalunya.cat.

Герцогиня в разговоре с шеф-поваром Андресом о неприязни людей к определенным блюдам с улыбкой сказала: «Вы знаете, кто не любит лобстеров? Мой муж». Эти слова показывают более интимную и повседневную сторону пары, отличающуюся от публичного имиджа, который они создавали с момента дистанцирования от королевской семьи.

Кроме признаний о еде, Меган подчеркнула, что ей нравится «находить способы показать людям свою заботу». В видео она общается с друзьями и знаменитостями, такими как Крис Тейген и Тан Франс, в своем роскошном доме в Монтесито. Герцогиня подчеркнула, что времяпрепровождение и обмен жестами привязанности она считает важными для укрепления личных связей.

Во втором сезоне сериала «С любовью, Меган» герцогиня обещает пригласить выдающихся гостей из мира развлечений. Ожидается, что шоу будет включать кулинарные челенджи и проекты «сделай сам», исследуя смелые вкусы и инновационные техники. Netflix подчеркнул, что сериал призван продемонстрировать креативность, отдавая приоритет веселью, а не совершенству.

Однако в трейлере не появляется ни Гарри, ни их дети, Арчи и Лилибет, оставляя семью на заднем плане. Что полностью отражает решение Меган и Гарри сосредоточиться на своих личных проектах.

Добавим, что принц Гарри и Меган Маркл заявили, что новый формат сотрудничества с Netflix — «это нечто грандиозное».

