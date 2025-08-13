Принц Гарри и Меган Маркл о новом формате сотрудничества с Netflix: это нечто грандиозное

Принц Гарри и Меган Маркл, которые теряют расположение британцев, сталкиваются с новым этапом, который может стать поворотным моментом в их публичной траектории. Пара, которая в последние годы попадала в заголовки газет благодаря своей работе и личной жизни, готовит шаг, который обещает прорыв в индустрии развлечений.

Гарри и Меган только что получили новости, которые могут многое изменить. Это не просто очередной шаг, а решение, которое открывает другие двери для их будущих проектов.

Несколько недель назад ряд СМИ сообщили, что Netflix не будет продлевать контракт с Гарри и Меган. Это вызвало разговоры и многочисленные слухи о конце их работы с платформой и будущем пары, пишет Catalunya.

Платформа признала, что достигнутые пока результаты не оправдали первоначальных ожиданий. Это заявление стало тяжелым ударом для Сассексов, которые столкнулись с потерей многомиллионного контракта, что вызвало неопределенность относительно их финансового будущего.

Эта атмосфера неопределенности усилилась особенно напряженным годом для Гарри и Меган. Пара совмещала медиа-проекты с благотворительными обязательствами и официальными поездками. Кроме того, они столкнулись с эпизодами семейной напряженности, которые попали в заголовки газет.

После удара расторжения их контракта ситуация Гарри и Меган резко изменилась. Но недавно они объявили, что Netflix наконец-то возобновил свое сотрудничество с Archewell Productions, хотя и в другом формате.

Новое соглашение предоставляет Netflix приоритет в рассмотрении и приобретении их будущих проектов. Оно не предусматривает эксклюзивности или высоких финансовых обязательств контракта 2020 года, стоимость которого оценивалась примерно в 100 миллионов евро.

Эта формула предоставляет им больше творческой свободы. Если Netflix не примет проект, они могут предложить его другим дистрибьюторам.

Меган подтвердила в своем заявлении: «Мы гордимся тем, что расширяем наше сотрудничество с Netflix и добавляем бренд As Ever. Мы с мужем вдохновлены нашими партнерами, которые тесно сотрудничают с нами для создания контента с глобальным влиянием».

То, что казалось окончательным уходом, на самом деле оказалось стратегическим переосмыслением. Благодаря этому изменению Сассексы сохраняют свою связь с Netflix. Новая модель позволяет им внедрять инновации и двигаться с большей свободой на все более конкурентном аудиовизуальном рынке. Несомненно, это позитивный шаг, который знаменует новое начало для пары.

