Спор Меган Маркл со сводной сестрой может сорвать примирение принца Гарри с королевской семьей

В 2022 году сводная сестра Меган Саманта Маркл подала в суд на герцогиню Сассекскую за якобы клевету на нее в многочисленных интервью, в том числе и в разговоре с Опрой Уинфри в 2021 году. Дело было закрыто в 2024 году с оговоркой, которая означает, что Саманта не может снова подавать иски. Однако она обжаловала отклонение иска, и устные слушания запланированы на 9 сентября в Джексонвилле, штат Флорида, пишет Fox News.

Эксперт по королевскому делу Иен Пелхэм Тернер рассказал, что эта семейная вражда бросает тень на Сассекских, особенно на Гарри, пытающегося восстановить связь со своей семьей.

«Дальнейшие юридические споры Меган с Самантой могут нанести ущерб Гарри и Меган, которые пытаются найти правильный путь, — предупредил Тернер. — Королевская семья очень чувствительна к любым юридическим вопросам в Америке, что приводит к тому, что новые тайны выходят наружу в ущерб королевской семье в Великобритании. Это можно неправильно истолковать как своевременные действия Саманты Маркл, поскольку она видит, что ее сводная сестра находится в затруднительном положении из-за Netflix».

Эксперт по вопросам британской королевской семьи Хиллари Фордвич рассказала, что еще один громкий конфликт с участием Меган, вероятно, вызовет беспокойство у других высокопоставленных членов королевской семьи, которые остались верны мантре покойной королевы: никогда не жалуйся, никогда не объясняй.

«В этом нет ничего хорошего для Меган Маркл, — сказала Фордвич. — Ее репутация еще больше запятнана обвинениями ее собственной сестры. Правда это или нет, неважно, поскольку ни один из способов не отражает ситуацию хорошо».

60-летняя Саманта в своем первоначальном заявлении утверждала, что Меган делала клеветнические заявления во время интервью с Уинфри, когда сказала, что «выросла единственным ребенком», сообщает журнал People. По словам Саманты, они с Меган «были близки в детстве», но отдалились после того, как Меган начала встречаться с британским принцем.

