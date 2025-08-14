Она взорвет рынок: медиум предсказала Меган Маркл резонансное будущее

Меган Маркл снова попала в заголовки газет, но на этот раз по совсем другой причине, чем обычно. Одна из самых влиятельных медиумов Америки — Bis La Médium — сделала прогноз, который вызвал большой ажиотаж как среди сторонников, так и среди критиков Сассексов.

Bis La Médium, в эфире шоу Despierta América, обратилась к своим картам, чтобы узнать, что ждет Меган и ее мужа, принца Гарри, в будущем. По ее словам, будущее не только многообещающее, но и шокирующее. Известная экстрасенс заявила, что «Меган взорвет рынок», — сильное утверждение, которое удивило многих, пишет Сatalunya.

Этот прогноз появился в тот момент, когда Сассексы возобновили свое партнерство с Netflix.

По словам медиума, карты, которые появились во время прогноза, являются одними из лучших, которые можно вытащить в таком раскладе. Она объяснила, что Меган будет решительно продолжать двигаться вперед, и что весь контент, носящий ее имя, «будет продаваться». В духовном мире, по словам медиума, это отражает ауру магнетической энергии и решительности, которой обладают немногие люди.

Пророчество подтвердило то, что многие последователи герцогини уже подозревали в течение некоторого времени: Меган удалось построить свой личный бренд вне британской королевской семьи. Несмотря на постоянную критику, которой она подвергается после ухода из королевского дома, она нашла новый профессиональный путь, который, кажется, соответствует ее истинному призванию. Теперь, имея символическое благословение вселенной, она готова совершить окончательный прыжок.

Пока Меган не отреагировала на это предсказание, но те, кто внимательно следит за ее профессиональной карьерой, признают, что этот новый этап может стать ключевым моментом в ее жизни.

Ранее сообщалось, что королевская семья неохотно рассматривает примирение с Меган Маркл и Гарри из-за опасений нового предательства.

