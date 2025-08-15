Новая контрабандная схема на сое: 1,5 млрд грн за груз без накладных и депозита, — нардеп

12 августа Одесская таможня пропустила судно с партией сои в таможенном режиме «Переработка за пределы таможенной территории». Народный депутат Марьян Заблоцкий, комментируя этот кейс, рассказал, что ООО «АЛТЕКС ГРУПП» оформило на таможне 100 тыс. тонн сои стоимостью 1,5 млрд грн.

ВІДЕО ДНЯ

«Действительно, могу подтвердить, что ООО „АЛТЕКС ГРУПП“ пытается экспортировать подозрительные объемы сои. Других культур в таможенном оформлении пока не вижу. Если СМИ сообщали о 6 тыс. тонн, то я вижу растаможку на 100 тыс. тонн на 1,5 млрд грн! И никакой налоговой накладной за последние три года, подтверждающей приобретение сои этим экспортером, нет. Это дает основания полагать, что сделки проводятся по сомнительным схемам», — написал нардеп на своей странице в соцсети.

12 июня ряд СМИ сообщил, что малоизвестная ООО «АЛТЕКС ГРУПП» якобы впервые нашла лазейку для вывоза кукурузы и сои. Если эту схему удастся провернуть, эти 1,5 млрд грн за украинскую сою в Украину не вернутся — они осядут на счетах покупателя компании AL TAZAMAIDAN FZ-LLC.

По закону, чтобы вывезти агропродукцию, экспортеры обязаны внести депозит — денежную гарантию, обеспечивающую возврат валютной выручки в Украину после экспорта. «АЛТЕКС ГРУПП» этого не сделала и пытается отправить сою под видом «временного вывоза на переработку».

РЕКЛАМА

«Серые» экспортеры массово используют агропродукцию для отмывания средств и вывода валюты за границу. Объем таких операций уже превысил шокирующие $ 8 млрд, и соя — на первом месте. Чтобы это остановить, напомнил Заблоцкий, Рада приняла закон о 10% пошлинах на экспорт сои.

«Надеюсь, закон скоро будет подписан и, наконец, завершит этот многолетний цирк с соевыми акробатами», — написал Заблоцкий.

Напомним, недавно СБУ устроила «шмон» на четырех таможнях.

РЕКЛАМА

22

Читайте нас в Facebook