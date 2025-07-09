СБУ устроила «шмон» на четырех таможнях: с чем это связано и что выяснилось (фото)

СБУ, аа которая ранее вместе с ГБР задерживала одного из главных таможенников в Прикарпатье, требовавшего взятки с импортеров, совместно с Госбюро расследований, Офисом генпрокурора, Нацполицией и БЭБ разоблачила преступные схемы на таможне в четырех областях Украины

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В Службе безопасности отметили, что в течение суток в столице был задержан высокопоставленное должностное лицо Государственной таможенной службы, а также заблокированы сделки сразу в трех приграничных областях.

Задержанный в Киеве — заместитель директора Департамента международного взаимодействия таможенной службы, который «зарабатывал» на уклонистах и иностранных мигрантах. Силовики задокументировали, что он предлагал за деньги свои услуги военнообязанным и оформлял их «публичными дипломатами» в одно из столичных общественных объединений, работающее от имени известной международной организации.

Фото СБУ

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Чиновник подозревается в получении взяток от нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые планировали выехать в Евросоюз. За разные суммы он обещал нелегалам содействие для избежания депортации и беспрепятственного выезда в ЕС. В настоящее время должностному лицу и его сообщнику-«посреднику» готовятся подозрения сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Фото СБУ

Что касается других спецопераций на таможнях, то в Одессе разоблачены четыре должностных лица управления борьбы с контрабандой местной таможни, которые требовали деньги с предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при вывозе товаров из Украины. А у должностных лиц одного из таможенных постов, бравших взятки за таможенное оформление продукции без уплаты таможенных платежей, проведены обыски.

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Фото СБУ

На Волыни чиновники региональной таможни безосновательно оформляли беспошлинный импорт иностранных авто, чем нанесли ущерб государственному бюджету на минимум 2,7 млн грн.

А на Буковине чиновники таможни способствовали контрабандному вывозу в ЕС более 250 сигаретных ящиков на общую сумму 11 млн грн.

В СБУ отмечают, что только за первое полугодие 2025 года было составлено 113 админпротоколов о нарушении таможенных правил, по результатам которых в государственный бюджет доначислено более 157 млн грн. Также были изъяты предметы контрабанды более чем на 62 млн грн.

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В настоящее время продолжается расследование, по фактам, разоблаченным в столице и трех областях Украины, открыты уголовные производства по ряду статей: ч. 1 ст. 114−1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период); ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом); ст. 369−2 (злоупотребление влиянием); ч. 3 ст. 201−3 (контрабанда товаров); ст. 190 (мошенничество); ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что год назад СБУ также отчитывалась о задержании на таможне. В частности, правоохранители наведывались к начальнику антикоррупционного департамента Гостаможслужбы.

Фото СБУ

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