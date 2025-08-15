41.06 / 41.60 48.01 / 48.65
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Виноваты личные обстоятельства: известная певица отменила благотворительный концерт

21:32 15 августа 2025
Келли Кларксон

Келли Кларксон отказалась от запланированного на 17 августа выступления на благотворительном концерте Band Together Texas после смерти своего бывшего мужа и менеджера Брендона Блэкстока. Мероприятие состоится в Moody Center в Остине. Состав участников включает Миранду Ламберт, Паркера МакКоллума, Райана Бингема, Уэйда Боуэна, Ронни Данна, Дилана Госсетта, Джека Ингрема и других звезд.

Объявление было опубликовано через официальные Instagram Stories концерта, где отмечалось: «К сожалению, Келли Кларксон не сможет выступить на Band Together Texas, как планировалось, из-за личных обстоятельств. Мы передаем свою любовь Келли и ее семье».

Band Together Texas собирает средства для Общественного фонда Техасской холмовой страны и Центрального общественного фонда Техаса в поддержку общин, пострадавших от сильного наводнения в начале июля, унесшего жизни 130 человек, пишет The News.

Согласно веб-сайту мероприятия, целью является предоставление «критически важной поддержки общинам, пострадавшим от наводнения, и их текущим потребностям при восстановлении».

РЕКЛАМА

Несколько дней назад Кларксон отложила все остальные августовские концерты в Лас-Вегасе. Она написала: «Я искренне прошу прощения у всех, кто купил билеты на концерты, и я очень ценю ваши милосердие, доброту и понимание».

Блэксток умер 7 августа в возрасте 48 лет после трехлетней борьбы с меланомой. Они поженились в 2013 году и имеют двух дочерей: Ривер, которая родилась в 2014 году, и Ремингтон, 2016 года рождения. Пара разошлась в 2020 году и окончательно оформила свой развод в 2022 году после продолжительного юридического спора.

Ранее 50-летний Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой возраст и поделился мыслями о старении.

РЕКЛАМА

353

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на 15 августа 2025 года. Фото Pixabay

Финансовый успех Овнов, интересное предложение Козерогам и неожиданность для Рыб: гороскоп на 15 августа

запуск ракет

Еще больше украинцев погибнет: офицер о воздушном перемирии, которое требует рф

Таро-прогноз на 16 августа 2025 года для всех знаков зодиака

Девам — «Отшельник» и поиск ответов, Ракам — «Солнце» и прорыв в делах: Таро-прогноз на 16 августа

Закуска из баклажанов. Фото Светланы Слободянюк

Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком

Следующий материал
Новости партнеров