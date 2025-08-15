Виноваты личные обстоятельства: известная певица отменила благотворительный концерт

Келли Кларксон отказалась от запланированного на 17 августа выступления на благотворительном концерте Band Together Texas после смерти своего бывшего мужа и менеджера Брендона Блэкстока. Мероприятие состоится в Moody Center в Остине. Состав участников включает Миранду Ламберт, Паркера МакКоллума, Райана Бингема, Уэйда Боуэна, Ронни Данна, Дилана Госсетта, Джека Ингрема и других звезд.

ВІДЕО ДНЯ

Объявление было опубликовано через официальные Instagram Stories концерта, где отмечалось: «К сожалению, Келли Кларксон не сможет выступить на Band Together Texas, как планировалось, из-за личных обстоятельств. Мы передаем свою любовь Келли и ее семье».

Band Together Texas собирает средства для Общественного фонда Техасской холмовой страны и Центрального общественного фонда Техаса в поддержку общин, пострадавших от сильного наводнения в начале июля, унесшего жизни 130 человек, пишет The News.

Согласно веб-сайту мероприятия, целью является предоставление «критически важной поддержки общинам, пострадавшим от наводнения, и их текущим потребностям при восстановлении».

РЕКЛАМА

Несколько дней назад Кларксон отложила все остальные августовские концерты в Лас-Вегасе. Она написала: «Я искренне прошу прощения у всех, кто купил билеты на концерты, и я очень ценю ваши милосердие, доброту и понимание».

Блэксток умер 7 августа в возрасте 48 лет после трехлетней борьбы с меланомой. Они поженились в 2013 году и имеют двух дочерей: Ривер, которая родилась в 2014 году, и Ремингтон, 2016 года рождения. Пара разошлась в 2020 году и окончательно оформила свой развод в 2022 году после продолжительного юридического спора.

Ранее 50-летний Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой возраст и поделился мыслями о старении.

РЕКЛАМА

353

Читайте нас в Facebook