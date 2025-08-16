- 16.08 21:34 Для женщин, которые выбрали себя: украинская певица MELANYA выпустила провокационный альбом
Особенности Третьего Спаса: гадание на орехах, освящение еды и холщовых рубашек, предостережения и приметы
Сразу за Первой Пречистой следует Третий Спас, который чествуют 16 августа, вслед за Успением Богородицы. В народе известны другие его названия: Послепраздник, Послеуспение, Спас Нерукотворный, Спас на холсте…
История и особенности праздника
- В это время люди не сидели сложа руки, собирали урожаи, заполняя припасами погреба, риги, амбары, — рассказывает Лариса Полуянова, этнограф, научный сотрудник отдела выставочной работы Национального музея народной архитектуры и быта Украины (в Пирогово). — На праздник шли в храм, а после службы обычно не брались за тяжелую работу. Хотя по древним традициям, строгих запретов не было, потому что считали: «Бог простить». Поэтому могли приступать к труду, не теряя времени — нужно было обеспечить благосостояние до следующей хлеборобской поры. Вот и говорили: «Третій Спас запитає у вас: чи жнивували, чи в холодку пролежали». Поэтому шли в сад, на огород за фруктами, овощами, орехами (если созревали). Третий Спас называли Хлебным, так как именно на него собирали в поле зерно, заготавливали сено, готовили нивы к озимым. Считалось, что все приобретенное в это время хорошо хранится и очень питательно.
Праздник, который приходил после Первой Пречистой (15 августа), называли Третий Спас, Хлебный, Полотняный, Спас на холсте, но больше в нашей культуре употребительны названия Послепраздник, Послеуспение. Так вышло, что Третий Спас не имел такого значения, как Второй (Великий Спас). С 2023 года даты сегодняшних Спасов сместились на 13 дней назад и стали такими, какими были еще до 1918 года. В украинской интерпретации до ХХ века августовские праздники носили названия: первый — Маковей, второй — Великий Спас и третий — Послепраздник, а у россиян соответственно — Медовый, Яблочный и Хлебный (Ореховый, Холодный, Полотняный) Спасы.
На Послеуспение освящали не только хлеб, выпечку, колосья, но и холст (или изделия из холста). По церковным толкованиям, 16 августа в христианстве посвящается событию перенесения из Эдессы в Константинополь (944 год) Нерукотворного образа Иисуса Христа. По легенде, когда Спаситель умылся и приложил к лицу полотенце, то на нем отпечатался Его образ. Эта икона нерукотворная, а от нее и название праздника — Нерукотворный Спас или Полотняный. В народе верили, что освященная в этот день холщовая рубашка способна подарить человеку здоровье, освятит его благодатью, принесет в семью счастье.
- В церковь несли также мясо, птицу, яйца
На Третий Спас во многих регионах проводились ярмарки, где представляли различные товары — от вышивки, холстов и одежды до товаров домашнего обихода.
Приметы и запреты
В это время, когда холодало, замечали отлет птиц в теплые края. Молодые особи готовились к отлету в теплые края, перед формированием птичьих групп аисты ставили на крыло птенцов. Молодняк ежедневно тренировался, чтобы привыкнуть к порядку организации ключа, который отправится в дальний путь на зимовку. В древности, провожая аистов в теплые края, на прощание мужчины даже снимали шляпы, кланялись и желали птицам легкой дороги и быстрого возвращения.
В народе было много наблюдений за природой и на их основе оформились некоторые приметы, связанные со Спасом. Климат, конечно, меняется, но можно понаблюдать и посмотреть, подтвердятся ли прогнозы столетней давности:
- богатый урожай орехов — к урожаю пшеницы на будущий год: «Багато горіхів на Спас, через рік запасешся хліба про запас»;
- если журавль улетал до Третьего Спаса, то на Покров может случиться заморозок, и осень будет короткой, потому что «Успіння пройшло, сонце на осінь пішло»;
- дождь и молния в этот день — будет дождить до теплой осени;
- если вода в водоемах спокойная, то следует ждать теплой осени, а зима пройдет без метелей;
- если хорошая погода, то зима будет короткой, а весна — ранней.
В народе и до сих пор живут связанные со Спасами поговорки: «Прийде Спас, то комарам урветься бас, а як прийде Перша Пречиста — забере їх нечиста», «Прийшов Спас — бери рукавиці про запас», «Спас — усьому час», «Святий Спас приготував усього про запас: і дощ, і вітер, і холод, і тепло», «Третій Спас хліба припас», «Третій Спас на полотні, а хлібець на току», «Післяуспіння прийшло — сонце на осінь пішло».
На Третий Спас допускались полевые хлопоты, но не разрешались ссоры, ругань, нельзя было выполнять домашнюю работу, оскорблять друг друга, отказывать в посильной помощи, забывать о сиротах, немощных и нуждающихся, надо стараться прощать обиды. Старожилы говорили, что на Третий Спас не стоит в лес ходить без оберега, чтобы нечисть не завела в чащу. Нельзя было переедать, выбрасывать остатки еды после ужина, поэтому готовили по необходимости, делились продуктами с соседями или родственниками.
Напомним, что Вторую Пречистую теперь в Украине отмечают раньше, а также о народных традициях этого праздника женщин.167
