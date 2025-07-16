Как птицы учатся летать: потомство звездных аистов Грицика и Одарки стало на крыло

Черногузы, или белые аисты — не только символ Украины. Они еще считаются оберегами села Леляки вблизи Пирятина на Полтавщине. Сотрудники Национального природного парка «Пирятинский» наблюдают за аистами 9 лет. А с марта 2023 года ученые установили камеру и ведут круглосуточное видеонаблюдение за гнездовой жизнью пары аистов — Грицика и Одарки.

Лесик всех перепутешествовал

«Ура! Наконец-то! Лесик полетел!» Так радостно реагировали участники чата ютуб-канала «Лелека Грицько» на первый полет самого маленького из четырех детенышей Грицика и Одарки, которым они оставили гнездо в селе Леляки под Пирятином на Полтавщине.

ВІДЕО ДНЯ

Аистенок, которого завсегдатаи чата назвали Лесиком, вылупился предпоследним и сидел в гнезде дольше всех. Между ним и Миннехахой — первенцем звездной пары аистов, за которой ученые ведут круглосуточное видеонаблюдение — разница в возрасте всего двое суток. Но младший не спешил взрослеть, то есть становиться на крыло. Лишь с любопытством наблюдал, как один за другим выпархивают из гнезда его братья и сестры. 6 июля поднялась в воздух самая старшая — Миннехаха. Ее полет был самым коротким — всего 18 секунд. Через 3 дня то же самое сделала Джессика, которая вылупилась третьей. Сделав круг возле гнезда, она через 19 секунд вернулась домой. 11 июля с самого утра выпорхнул из гнезда Ирпень. Он отсутствовал целых 9 минут. Но все же всех превзошел Лесик, который сидел в родительском доме дольше всех! Он как вылетел в воскресенье, 13 июля, в 11:11, так вернулся домой через 5,5 часов! Конечно, любители наблюдать за гнездовой аистиной жизнью онлайн, забили тревогу.

Возвращение Лесика

РЕКЛАМА

Через пару часов местные обнаружили его на окраине Леляков, в компании других аистов. Его узнали по зеленому кольцу на лапе. Он стоял на крыше дома, рядом с которым в этом году пустует аистиное гнездо, и, казалось, просто наслаждался жизнью, изучая местность.

«Лесик всех перепутешествовал», — в шутку заметил один из участников чата, когда тот наконец вернулся домой.

— Теперь, когда из гнезда вылетел последний аистенок, родители начнут учить их самостоятельно добывать добычу, — говорит доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра «Институт биологии и медицины» Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, кандидат биологических наук, по совместительству ведущий научный сотрудник Национального природного парка «Пирятинский» Анатолий Подобайло. — И как только малыши смогут себя прокормить, они уже не будут возвращаться в гнездо. Кстати, уже с 21 июня, со дня летнего солнцестояния, взрослые аисты не ночуют с детьми. Но все это время они наведываются к малышам поздно вечером, чтобы покормить. Таким образом они стимулируют взрослых детей держаться гнезда ночью, ведь это все-таки самое безопасное место.

РЕКЛАМА

Так что пока еще неделю-две Одарка с Грициком будут выполнять свою основную родительскую функцию.

Аистята расправляют крылышки

— Даже трудно представить, как много еды надо приносить родителям, чтобы прокормить такую «ораву». Аистята недоедают?

— Конечно, принесенной еды им не хватает. И это главный стимул к тому, чтобы начать летать. К тому же, из-за недоедания у аистят масса тела снижается, они становятся более аэродинамичными.

— Кстати, около месяца назад вы окольцевали птенцов. При этом вы их взвешиваете. Что показали весы?

РЕКЛАМА

— Каждый птенец на тот момент весил около трех килограммов.

— На каких харчах они выросли? Была ли их еда разнообразной?

— Аисты кормят своих малышей тем, что поймают. То есть, что им доступно в природе, то и приносят. От личинок, насекомых, червей до лягушек, ужей, гадюк. Несколько дней подряд на той неделе приносили зайчат. Видно, где-то на выводок наткнулись… Было такое, что Одарка сквозь подстилку достала воробышка и моментально проглотила…

Сейчас даже не видно, что детенышам приносят родители, потому что переваренная еда даже не успевает выпадать из клюва, как ее растаскивают.

— Кстати, что делают воробьи в гнезде аистов?

— Уже второй сезон несколько семей воробьев гнездятся в нем, как под крышей. Хотя это очень неразумно с их стороны.

— А как складываются отношения в аистиной семье с другими птицами?

— Скажу о том, что не попадало в кадр видеокамеры. Я видел коршуна, который летал над гнездом, и малыши достаточно агрессивно щелкали на него клювами. Пугали таким образом, демонстрировали свою силу, и он не осмелился нападать. А коршун — это серьезный хищник. Если бы аистята были меньше и если бы родителей не было рядом, то мог бы схватить кого-то.

Впервые за много лет в кадр попала иволга. Прилетал как-то сыч среди дня… Вероятно, это молодые птицы, которые также учатся летать и им было удобно сесть на чужое гнездо. И, наверное, интересно. Это не совсем адекватно, но молодежи присущи такие вещи.

В целом к аистам лучше не лезть, потому что они могут клюнуть. Молодые еще не такие юркие, не такие опасные. Но в любом случае по отношению к более мелким птицам они достаточно агрессивны.

То, что весной Грицик разогнал своих соседей из ближайших гнезд, тоже говорит о том, что он отстаивает свои семейные интересы прежде всего. Меньше конкурентов — больше еды.

Аистята на старте взрослой жизни

Слабые в природе должны погибнуть

А как же сложилась судьба самого маленького из детенышей Одарки и Грицика, Катруси?

Как писали «ФАКТЫ», 23 мая Катруся должна была погибнуть от клюва своего отца.

В тот день, не подозревая, что за его семьей следят десятки тысяч любителей птиц со всего мира в режиме реального времени, Грицик, оставшись на «хозяйстве» один с пятью потомками, пытался убить самого маленького детеныша, которому было всего две недели, перед видеокамерой. Когда же после нескольких попыток ему не удалось сбросить Катрусю с гнезда, он просто взял клювом ее за шею и отнес на соседний огород, засаженный кукурузой. О чрезвычайном происшествии в гнезде завсегдатаи чата срочно сообщили Анатолию Подобайло. Пан Анатолий — тот человек, который инициировал и организовал наблюдение за гнездовой жизнью аистов, поселившихся неподалеку от его дома в Леляках. К его перечисленным выше регалиям можно добавить еще и почетное звание «крестного отца» Катруси. Ведь Анатолий Витальевич буквально вытащил неугодного отцу малыша из когтей смерти, напугав Грицика своим появлением. Подобрав с земли, казалось, безжизненного птенца, Анатолий Подобайло облегченно выдохнул: он начал барахтаться и попискивать. В дикой природе, говорит ученый, животные и птицы, если не могут убежать от опасности, просто притворяются мертвыми.

Дома продезинфицировал спасенному птенцу незначительные раны перекисью водорода, накормил, положил его в большой картонный ящик, а ящик поставил в собственную машину и помчался в сторону Киева. То, что аисты могут выбросить самого слабого птенца из гнезда, говорит ученый, было ожидаемо. Поэтому он заранее подготовился к такому развитию событий: намостил скошенной травы под столбом с аистиным гнездом, договорился со спонсорами стрима — семейным хозяйством «Леляковская сыроварня» — о компенсации средств на заправку автомобиля, а также с работниками реабилитационного центра «Усадьба Нюшаник» под Киевом, где выхаживают птиц и возвращают их в естественную среду, что они примут «лишнего» аистенка, если таковой вдруг появится.

С того самого дня специалисты из «Усадьбы Нюшаник» заботятся о Катрусе, как о родном ребенке. Она точно не съела бы столько карасиков и суточных цыплят, если бы находилась под опекой родных родителей. Через несколько дней у Катруси появился и названный брат Карпик с похожей судьбой. Вплоть до 8 июля они делили один вольер на двоих. Но настал день начинать новую, взрослую жизнь за его пределами. Теперь они будут жить со стаей взрослых аистов на территории реабилитационного центра. Как сообщила в Facebook его совладелица Ирина Снопко, гнездышко Катруси и Карпика разместили возле сетки, чтобы аистятам было спокойнее.

Оказавшись на просторе, Катруся с Карпиком начали разминать крылья и совершили свой первый, немного неуклюжий, полет.

— С Катрусей Одарке и Грицику было бы действительно труднее?

— Не думаю. Выкормили бы. Там, где четыре, там и пять. Это ведь такое дело… Это природа. В ней свои правила.

— Наверное, в период, когда птицы встают на крыло, их много погибает?

— Да, это самое опасное для них время. Поскольку много аистиных гнезд свито на столбах, то молодые птенцы чаще всего запутываются в проводах. Падают, бьются, калечатся… И тогда сердобольные люди поднимают шум: «Спасите аиста!» А чтобы спасти такое большое количество, конечно, никакого ни человеческого, ни материального ресурса не хватит. Ну и, в принципе, спасать их не стоит. Надо быть хладнокровным и понимать, что слабые в природе должны погибнуть.

Семья распадается, как только дети перестают возвращаться в родительские гнезда

— Наши аистята появились на свет одними из первых в Национальном парке «Пирятинский», соответственно, одними из первых полетели, — комментирует нынешний момент Анатолий Подобайло. — Впрочем, сказать точно, что потомство других пар еще не вылетало, не можем, поскольку ведем наблюдение только за одним гнездом. Кстати, Катрусе удалось выжить благодаря установленной возле гнезда видеокамере.

— И окольцевали аистят вы вовремя. Иначе как бы нашли сегодня Лесика до его возвращения?

— С кольцеванием надо угадать. На тот момент они должны быть достаточно большими, чтобы их ноги выросли и чтобы можно было зажать на них кольцо с запасом. В то же время — достаточно маленькими, чтобы не начали сопротивляться и драться и не выскочили из гнезда. Это было бы очень опасно, прежде всего, для них самих, потому что, не умея летать, они поразбивались бы, упав на землю.

В целом мы кольцуем аистят в конце июня.

Аистенок Катруся также окольцована

— Насколько я знаю, за три года еще ни один окольцованный леляковский аистенок не попал в поле зрения орнитологов, так что проследить их путь еще не удалось.

— Лет через пять, если кто-то из них попадет в поле зрения, то нам повезет. В целом процент фиксации окольцованных птиц составляет около двух. То есть надо окольцевать сотню, чтобы двух с годами увидеть.

Впрочем, аисты, окольцованные нами впервые, вообще могли и не вернуться в Украину из Африки. А зачем им лететь сюда, если они еще не способны к размножению? Только в 3−4 года они могут дать потомство.

— Одарка с Грицком всегда были рекордсменами по выведению потомства в нацпарке «Пирятинский». Каждый сезон ставили на крыло пятерых-четверых птенцов. Да и с Грициком самка отложила пятеро яиц… А какое количество детей дают другие пары?

— Вот мы сейчас завершили учитывать потомство белых аистов в парке. Это делается до того, как птенцы начнут вылетать из гнезд. Всего их у нас 81. Сегодня по четверо птенцов зафиксировали в двух гнездах. А преимущественно трое-двое. В целом, думаю, выйдем на цифру 2,2 птенца на пару взрослых. Это нормальная средняя цифра.

— Может ли быть, что родители также выбрасывали своих более слабых детей из других гнезд, чтобы прокормить остальных?

— Этого нельзя исключать, но ведь мы за ними не наблюдали.

— А какой наименьший показатель?

— В Березовой Рудке в этом году появилось одно новое гнездо. В нем один птенец, еще совсем маленький. И это понятно: взрослые птицы, пока строили гнездо с нуля, опоздали с кладкой яиц.

— Уже через месяц птицы начнут готовиться к отлету в теплые края. Они летят семьями?

— Нет, как только молодые птицы перестанут возвращаться в родительские гнезда, семья распадается. Молодняк прибивается к группе своих ровесников, с которыми проводит время. Между тем к Одарке и Грицику могут подсесть чужие дети. За пару дней перед отлетом, по нашим наблюдениям, все перемешается. Раньше улетят молодые аисты, а взрослые отправятся в дальний путь на два дня, а то и на неделю позже. Но уже как отдельные особи, а не как пара. Ведь их половые органы уже атрофировались и включатся только в марте следующего года.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинские исследователи начали работу на станции «Академик Вернадский».

Фото из открытых источников

327

Читайте нас в Facebook