«Ложь, хаос и провалы в коммуникации»: Жорин об угрозе прорыва на Покровском направлении
Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады подполковник ВСУ Максим Жорин прокомментировал сложившуюся ситуацию на Покровском направлении фронта.
«До «контролируемой» ситуации на Покровском направлении очень далеко.
Сказать, что это стало огромной неожиданностью, нельзя. В этом районе — все старые проблемы, о которых кричат уже давно. Отсутствие обычной коммуникации меж подразделениями, неэффективное применение войск, ложь на всех уровнях, отсутствие адекватных решений
Сейчас очень важно остановить продвижение врага. Они не полные дебилы, и видят, что есть успех, и будут перебрасывать туда силы, чтобы этот успех развить. А возможные последствия — это не только закрытие Покровска, но и взятие под контроль остальной части Донецкой области. То есть полная п***да", — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Покровск проникли российские диверсанты. Большинство из них были уничтожены. Целью акции оккупантов было создать панику и заставить подразделения бежать из города, как это было в Селидово. Всего маршрут из Селидового в Покровск занял у россиян 14 суток.
Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.
