41.06 / 41.60 48.01 / 48.65
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Блоги

«Ложь, хаос и провалы в коммуникации»: Жорин об угрозе прорыва на Покровском направлении

18:31 15 августа 2025
Жорин о фронте у Покровска - Халатность дает врагу шанс на прорыв

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады подполковник ВСУ Максим Жорин прокомментировал сложившуюся ситуацию на Покровском направлении фронта.

«До «контролируемой» ситуации на Покровском направлении очень далеко.

Сказать, что это стало огромной неожиданностью, нельзя. В этом районе — все старые проблемы, о которых кричат уже давно. Отсутствие обычной коммуникации меж подразделениями, неэффективное применение войск, ложь на всех уровнях, отсутствие адекватных решений и т. д.

Сейчас очень важно остановить продвижение врага. Они не полные дебилы, и видят, что есть успех, и будут перебрасывать туда силы, чтобы этот успех развить. А возможные последствия — это не только закрытие Покровска, но и взятие под контроль остальной части Донецкой области. То есть полная п***да", — написал он.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Покровск проникли российские диверсанты. Большинство из них были уничтожены. Целью акции оккупантов было создать панику и заставить подразделения бежать из города, как это было в Селидово. Всего маршрут из Селидового в Покровск занял у россиян 14 суток.

РЕКЛАМА

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

270

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на 15 августа 2025 года. Фото Pixabay

Финансовый успех Овнов, интересное предложение Козерогам и неожиданность для Рыб: гороскоп на 15 августа

запуск ракет

Еще больше украинцев погибнет: офицер о воздушном перемирии, которое требует рф

Таро-прогноз на 16 августа 2025 года для всех знаков зодиака

Девам — «Отшельник» и поиск ответов, Ракам — «Солнце» и прорыв в делах: Таро-прогноз на 16 августа

Закуска из баклажанов. Фото Светланы Слободянюк

Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком

Следующий материал
Новости партнеров