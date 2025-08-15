- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
В Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда: подробности от УЗ
Недавно в Германии пострадали украинцы из-за того, что поезд сошел с рельсов. Похожий инцидент произошел в Закарпатье. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в компании «Укрзалізниця».
«На Закарпатье произошло схождение трех вагонов пассажирского поезда № 39/40 Запорожье — Солотвино. Пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет. Причины восхождения будет устанавливать специальная комиссия, но предыдущая версия — „выброс“ рельса из-за аномальной жары. Приносим извинения пассажирам за вынужденную задержку, уже работаем над дальнейшей логистикой в регионе и оцениваем сроки восстановительных работ», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что пригородный поезд № 6581 сообщением Королево — Батево будет ограничен до станции Виноградов.
В компании также сообщили, что три вагона с пассажирами уже отправились к конечной станции Солотвино.
«Рейс № 84 из Солотвино в столицу отправится по графику в составе тех же трех вагонов с последующей пересадкой и объездом участка, где идет восстановление», — отметил перевозчик.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в работе «Укразлізниці» произошел сбой.150
