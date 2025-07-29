Украинцы пострадали в результате смертельного ЧП на железной дороге в Германии

В Германии, где ранее назвали главное условие для быстрой передачи Украине двух комплексов Patriot, пятеро граждан Украины, среди которых 59-летний мужчина и семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми, пострадали в результате аварии регионального экспресса RE55. Поезд сошел с рельсов близ города Ридлинген в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщила пресс-служба украинского Министерства иностранных дел.

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Все украинские граждане проходят стационарное обследование в местных медицинских учреждениях. По данным министерства, угрозы их жизни нет. Также сообщается, что среди погибших украинцев нет.

«Среди пассажиров находились, в частности, пять граждан Украины: 59-летний мужчина и семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми. Все граждане Украины находятся на стационарном обследовании в местных медицинских учреждениях. Угрозы их жизни нет», — сообщили в ведомстве.

На момент аварии в поезде находились около 100 человек. По последним данным, погибли трое: машинист, ученик, проходивший профессиональное обучение на железной дороге, и одна пассажирка. Более 40 человек получили ранения.

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Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году пассажирский поезд с украинцами столкнулся с «товарняком» в Чехии.

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