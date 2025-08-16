Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина

15 августа в Анкоридже, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, проходит личная встреча президента США Дональда Трампа и правителя россии владимира путина. Переговоры проходят в формате 3 на 3 и посвящены поиску путей прекращения войны в Украине.

ВІДЕО ДНЯ

Во время встречи с путиным Дональд Трамп поупражнялся в своем фирменном рукопожатии, пытаясь притянуть руку визави к себе. Политики стояли, пожимая друг другу руки 11 секунд, все это время Трамп держал рукопожатие у себя. В то же время эксперты по языку тела заметили, что, подавая руку путину, Трамп изменил свою привычную тактику — обычно Трамп любит держать руку сверху, но здесь, похоже, он поднял ее ладонью вверх — это более слабая, более подчиненная позиция, пишет американская газета Newsweek.

Но потом Трамп поднес левую руку, чтобы похлопать путина по руке, образуя «двойное рукопожатие», что, по мнению экспертов, является легким сигналом доминирования.

Не менее красноречивы были и военные детали. Кортеж российского диктатора проехал мимо американского истребителя F-22 — уникального самолета, который есть только на вооружении США. Он способен действовать автономно и нести высокоточное оружие. Во время встречи в небе над Анкориджем также кружили F-35 и стратегический бомбардировщик B-2 Spirit — «невидимка», который способен доставить ядерный заряд на любую точку мира.

РЕКЛАМА

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту встречу «личной победой путина», заявив, что тот не настроен на мир, а хочет лишь выйти из международной изоляции и отсрочить санкции против России. В то же время, Трамп выразил надежду, что путин и Зеленский «согласятся на мир». По его словам, встреча на Аляске будет предварительной, после чего должны пройти переговоры лидеров Украины и россии.

Трампа сопровождают госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф. С путиным — министр иностранных дел лавров и помощник путина ушаков.

Переговоры между Трампом и путиным проходили за закрытыми дверями. Они продолжались почти три часа. После их завершения министр обороны рф заявил, что «настроение отличное».

РЕКЛАМА

Глава МИД рф лавров ожидает, что США снимут часть санкций после встречи лидеров, сообщает The Washington Post. Тем временем Bloomberg пишет, что США взвешивают санкции против «Роснефти» и «Лукойла» и другие возможности, если россия откажется от прекращения огня.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый возмутился очень теплым приемом российского диктатора в Анкоридже.

«Первое впечатление, как правило, наиболее точное. Красную дорожку военному преступнику прямо под трап (несколько промахнулся самолет) устилают американские военные! Вместе поехали в авто…», — написал он.

Также он возмутился поведением путина, который сделал вид, что не слышит вопросов об убийствах украинцев.

РЕКЛАМА

«Удалось кому-то (видимо, из журналистов) спросить военного преступника, причем громко, в присутствии президента США, перестанет ли он убивать гражданских? Показал на ухо, что не услышал… Противно и досадно наблюдать за всем этим…», — написал Чалый.

Трамп позвонил по телефону Зеленскому и европейским лидерам после встречи с путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с путиным была «очень продуктивной», обсудили многие вопросы, однако по некоторым не пришли к согласию.

«Соглашения нет», — сказал Трамп.

Он также сообщил, что позвонил по телефону Зеленскому и коллегам из НАТО после разговора.

путин и Трамп дают совместную пресс-конференцию, путин выступает первый

Совместная пресс-конференция началась примерно на полчаса раньше, чем ожидалось. Правитель россии путин начал свое выступление, заявив, что переговоры прошли в позитивной обстановке.

Он сказал, что и США, и россия, «хотя и разделены океанами, являются близкими соседями».

«Мы близки соседи, и это факт», — сказал он.

Он также добавил, что с президентом Трампом у него установился близкий контакт.

путин назвал Украину «братским народом» и заявил, что россия заинтересована в разрешении «украинского кризиса» и готова работать над безопасностью Украины.

В целом большую часть выступления путин посвятил комплиментам Трампа и хвалил экономическое сотрудничество между странами. Российский диктатор также польстил Трампу, что будь тот президентом в 2022 году, то война не началась бы.

Бизнес-перспективы есть, сделки нет, — Трамп

Трамп также не предоставил никаких деталей, но признал, что по главному вопросу — очевидно, это война в Украине — договориться не удалось.

Он добавил, что путин «все видит и понял»: «То, что было сделано (вероятно, Трамп говорит о вторжении рф в Украину — Авт.), это достаточно криминально, однако с точки зрения бизнеса россия — отличная страна, я бы хотел иметь с ней дела, когда все прекратится».

Трамп в шутку сказал, что не исключает, что следующая встреча может состояться в россии.

Трамп завершил совместное заявление — поблагодарил путина и обратился к нему «Владимир».

«Мы поговорим с вами очень скоро и, вероятно, увидимся снова очень скоро», — сказал он.

Президент путин на это ответил на английском: «В следующий раз в Москве».

По сути пресс-конференции как таковой не было — президенты просто зачитали заявления с комплиментами друг другу.

Журналисты также не имели возможности задать им вопросы…

Интересно, что совместный обед Трампа с путиным, который должен был состояться после переговоров, неожиданно отменили. Трамп срочно возвращается в Белый дом.

После пресс-конференции с Трампом путин возложил цветы на могилы советских пилотов на Аляске, после чего отправился оттуда на своем самолете, сообщают российские журналисты.

191

Читайте нас в Facebook