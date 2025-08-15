Президент США прибыл на долгожданную встречу с российским диктатором, вооруженный рядом возможностей заработка для путина. Как сообщает The Telegraph, среди них будет открытие доступа к природным ресурсам Аляски для москвы и отмена некоторых американских санкций против российской авиационной промышленности.

Скотт Бессент, министр финансов США, как известно, один из представителей администрации, которые информируют Трампа перед его встречей с путиным. Он изучает экономические компромиссы, на которые США могут пойти с россией, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.

«Предложения включают предоставление путину доступа к редкоземельным полезным ископаемым на украинских территориях, которые сейчас оккупированы россией», — говорится в статье. Трамп заявил, что путин столкнется с «серьезными последствиями», если не согласится прекратить войну в Украине во время их встречи на Аляске.

«Если первая встреча пройдет хорошо, у нас будет вторая. Я хотел бы сделать это почти немедленно, и у нас скоро будет встреча между президентом путиным и президентом Зеленским, а также мной, если они захотят, чтобы я присутствовал там», — сказал Трамп.

Считается, что Украина обладает 10 процентами мировых запасов лития, который используется в производстве аккумуляторов. Два крупнейших месторождения лития находятся на территориях, контролируемых россией, и путин заявил о своих правах на ценные полезные ископаемые, находящиеся в регионах, которые занимают его войска.

«Существует ряд стимулов, одним из которых может быть потенциальное соглашение о редкоземельных элементах», — сообщил источник, осведомленный о предложениях, изданию The Telegraph.

«В мае США подписали с Киевом соглашение о редкоземельных полезных ископаемых, что позволит им эксплуатировать большие природные ресурсы Украины. Вашингтону нужно будет построить новые горнодобывающие предприятия, что может быть ускорено благодаря сотрудничеству с россией», — пишут авторы статьи.

Политика американского президента привела к тому, что он заключил несколько соглашений по полезным ископаемым с момента возвращения в Овальный кабинет, в частности с Украиной и Казахстаном.

Другие стимулы включают отмену запретов на экспорт деталей и оборудования, необходимых для обслуживания российских самолетов, значительная часть которых уже непригодна. Западные страны ограничили доступ москвы к важным запасным частям и другому оборудованию с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, что заставило авиакомпании и военных разбирать старые самолеты на запасные части. Почти 30 процентов российских самолетов западного производства, отрезанных от технического обслуживания, могут быть остановлены в течение следующих пяти лет. Снятие санкций с российских самолетов может оказаться выгодным и для американского производителя Boeing, отмечают авторы статьи.

Имея флот из более чем 700 самолетов, среди которых преобладают Airbus и Boeing, российские авиакомпании смогут обращаться к американским поставщикам для приобретения критически важных деталей и технического обслуживания.

Аляска, в свою очередь, содержит значительные неразведанные запасы нефти и газа, включая 13 процентов мировой нефти.

Развитие российского присутствия в проливе усилит стратегические интересы путина в арктическом регионе, на который в 2022 году приходилось 80 процентов добычи газа россией.

Источники в правительстве Великобритании сообщили The Telegraph, что такие стимулы могут быть приемлемыми для Европы, если они не будут рассматриваться как вознаграждение для россии.

«Смысл в том, что их нужно представлять в соответствии с общественным мнением по этому вопросу, их нельзя рассматривать как вознаграждение для путина», — сказал один из них.

Ранее сообщалось, что Трамп может подкупить путина уступкой.

