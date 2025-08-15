41.06 / 41.60 48.01 / 48.65
США надеются выторговать у путина прекращение огня

15:23 15 августа 2025
Марко Рубио

Дональд Трамп во время встречи с путиным на Аляске надеется добиться «определенного прекращения боевых действий» между россией и Украиной, чтобы создать пространство для переговоров о полном окончании войны. Выступая накануне саммита между президентами США и рф, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает CNN.

«Чем дольше продолжаются эти войны, тем труднее их прекратить, — сказал Рубио. — Продолжение боевых действий влияет на то, какая сторона имеет рычаги влияния в переговорах. Это реальность продолжающихся боевых действий, поэтому прекращение огня так критично».

Он отметил, что «для достижения мира должен быть определенный разговор о гарантиях безопасности, определенный разговор о территориальных спорах и претензиях, а также о том, за что они борются».

«Чтобы получить мирное соглашение между Украиной и россией, вам понадобится согласие как Украины, так и россии», — считает Рубио.

Сам Дональд Трамп сказал, что сможет оценить потенциал для прогресса в течение нескольких минут после встречи со своим российским коллегой.

По словам Рубио, подготовка к саммиту «идет очень быстро, потому что все было организовано очень быстро».

Добавим, что Украина и союзники согласовали 5 общих принципов относительно завершения войны.

Тем временем на Аляске перед саммитом Трампа и путина вспыхнул митинг в поддержку Украины.

