«Красная дорожка для изгоя»: что пишут СМИ о встрече на Аляске

После саммита на Аляске Дональд Трамп вернулся в Вашингтон, выпустив международного изгоя, и, кажется, получив очень мало.

Если бы президент путин оказался на взлетной полосе многих аэропортов мира, его, теоретически, могли бы немедленно заковать в наручники. В конце концов, это человек, разыскиваемый Международным уголовным судом за вероятные военные преступления, в частности за вероятное похищение украинских детей, анализирует встречу президентов издания Sky News.

Вместо этого в Анкоридже на Аляске для путина буквально разостлали красную дорожку. Был организован пролет с участием истребителей F-35, тех же самолетов, которые регулярно поднимаются в воздух для перехвата российских самолетов, действующих у побережья Аляски. Разные военные выстроились, чтобы воздать честь путину. Затем настал самый удивительный момент. Рядом с Трампом путин сел в тяжелобронированный лимузин президента США. Неудивительно, что он улыбался на заднем сиденье.

Был разговор о соглашении, но никаких подробностей о том, что было договорено. Не было никакого упоминания о какой-либо следующей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, как было обещано. И не было ни слова о сути дела: прекращение огня.

«Трамп редко молчит — он молчал для путина. Трамп является продюсером собственного президентства, и этот саммит был тщательно спланирован, создан для телевидения, даже если его организовали в сжатые сроки. Но, казалось, именно путин тянул за ниточки. Журналисты кричали ему о том, недооценил ли он Украину и об убийстве мирных жителей. Но он проигнорировал это. И в его присутствии Трамп, так много любящий говорить, тоже молчал», — отмечают журналисты.

Дональд Трамп сидел рядом со своим старым другом по гольфу Стивом Виткоффом, агентом по недвижимости, который сейчас является мирным посланником Трампа, пытаясь разрешить конфликты в Украине и Газе. Неоднократные визиты Виткоффа в Москву в последние месяцы привели к саммиту на Аляске.

Некоторые рассуждали, не ошибся ли он в расчетах относительно того, насколько путин готов уступить свои максималистские цели в Украине. Многие эксперты по внешней политике считают, что Виткофф слишком наивен для этой работы, и эта встреча не убедила бы их в противоположном.

«Путин прибыл под аплодисменты — и ушел довольным. Кремлевская команда, как всегда, проделала свою домашнюю работу. Они знают, что Трамп реагирует на лесть. И путин льстил ему. Одна из самых последовательных реплик состоит в том, что он никогда бы не вторгся в Украину, будь Трамп президентом. путин дал ему пиар-толчок, намекнув, что это была верная мысль. Он также, по словам Трампа, согласился с ним, что тот выиграл бы выборы 2020 года. Тот факт, что путин начал войну и продолжает свое наступление в Украине, по-видимому, остался без внимания. Трамп аплодировал путину после его прибытия на Аляску, и российский президент, видимо, похлопал себя по спине, когда возвращался» , — констатируют в издании.

Напомним, по информации Fox News, после встречи с российским диктатором, Трамп заявил, что в скором времени может состояться встреча Зеленского с путиным. По словам главы Белого дома, теперь от президента Владимира Зеленского зависит соглашение о прекращении огня в Украине.

