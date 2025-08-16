41.03 / 41.60 47.98 / 48.66
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Брэд Питт: Квентин Тарантино объяснил, почему отказался снимать фильм с любимцем Голливуда

14:30 16 августа 2025
Брэд Питт: Квентин Тарантино объяснил, почему отказался снимать фильм с любимцем Голливуда

С недавних пор Брэд Питт и его девушка Хуан де Рамос с радостью принимают в гостях представителей шоу-бизнеса, включая Квентина Тарантино и его жену. Впрочем, это не влияет на отношения между режиссером и актером на съемочной площадке, указывают СМИ.

Так недавно Квентин Тарантино объяснил, что должен был недавно отложить свой последний проект с Брэдом Питтом в главной роли, пишут СМИ.

В частности, речь идет о фильме «Кинокритик», который должен стать десятым и финальным в целой киносерии.

Сценарий рассказывал историю кинокритика, пишущего статьи для эротического журнала в Калифорнии 70-х годов. Первоначально планировался восьмисерийный проект, и Брэд Питт был заявлен на главную роль. Но позже Тарантино решил сосредоточиться на полнометражном фильме.

РЕКЛАМА

«Когда я работал над сценарием, я бросил себе вызов. Могу ли я взять самую скучную профессию в мире и снять о ней о ней свое интересное кино?» — рассказывал режиссер. Однако по мере подготовки к съемкам он понял: идея не держит зрителя.

РЕКЛАМА

«Кому интересно смотреть сериал о художественной кинокритике? Кому интересно смотреть фильм под названием „Кинокритик“? Если я действительно смогу снять фильм или сериал о том, кто с интересом смотрит фильмы, это уже достижение», — признал Тарантино.

В апреле стало известно, что сценарий перешел к Дэвиду Финчеру. По нему планируют снять сиквел «Однажды в Голливуде», где Брэд Питт снова появится в роли Клиффа Бута.

Но, похоже, история с кинокритиком там не смогла «зажечь» участников потенциального проекта, поэтому он так и остался нереализованным.

Напомним, ранее Брэд Питт признался, от каких женщин был в полном восторге к женитьбе, и это была отнюдь не Анджелина Джоли.

РЕКЛАМА

98

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

запуск ракет

Еще больше украинцев погибнет: офицер о воздушном перемирии, которое требует рф

Таро-прогноз на 16 августа 2025 года для всех знаков зодиака

Девам — «Отшельник» и поиск ответов, Ракам — «Солнце» и прорыв в делах: Таро-прогноз на 16 августа

Кабачки, фото из открытых источников

Как заставить кабачки плодоносить даже в 40-градусную жару

Закуска из баклажанов. Фото Светланы Слободянюк

Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком

Следующий материал
Новости партнеров