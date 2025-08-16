- 16:32 Превысит ли доллар значение в 42 грн, а евро — 49 грн: каким будет курс валют ко Дню Независимости
Брэд Питт: Квентин Тарантино объяснил, почему отказался снимать фильм с любимцем Голливуда
С недавних пор Брэд Питт и его девушка Хуан де Рамос с радостью принимают в гостях представителей шоу-бизнеса, включая Квентина Тарантино и его жену. Впрочем, это не влияет на отношения между режиссером и актером на съемочной площадке, указывают СМИ.
Так недавно Квентин Тарантино объяснил, что должен был недавно отложить свой последний проект с Брэдом Питтом в главной роли, пишут СМИ.
В частности, речь идет о фильме «Кинокритик», который должен стать десятым и финальным в целой киносерии.
Сценарий рассказывал историю кинокритика, пишущего статьи для эротического журнала в Калифорнии 70-х годов. Первоначально планировался восьмисерийный проект, и Брэд Питт был заявлен на главную роль. Но позже Тарантино решил сосредоточиться на полнометражном фильме.
«Когда я работал над сценарием, я бросил себе вызов. Могу ли я взять самую скучную профессию в мире и снять о ней о ней свое интересное кино?» — рассказывал режиссер. Однако по мере подготовки к съемкам он понял: идея не держит зрителя.
«Кому интересно смотреть сериал о художественной кинокритике? Кому интересно смотреть фильм под названием „Кинокритик“? Если я действительно смогу снять фильм или сериал о том, кто с интересом смотрит фильмы, это уже достижение», — признал Тарантино.
В апреле стало известно, что сценарий перешел к Дэвиду Финчеру. По нему планируют снять сиквел «Однажды в Голливуде», где Брэд Питт снова появится в роли Клиффа Бута.
Но, похоже, история с кинокритиком там не смогла «зажечь» участников потенциального проекта, поэтому он так и остался нереализованным.
Напомним, ранее Брэд Питт признался, от каких женщин был в полном восторге к женитьбе, и это была отнюдь не Анджелина Джоли.98
