Совсем не Анджелина Джоли: Брэд Питт признался, от каких женщин был в полном восторге

Голливудская звезда Брэд Питт снимался в кино на протяжении многих лет, и сыграл очень много ролей с разными актерами и актрисами.



Однако только две знаменитости привели его в восторг своим профессионализмом. Об этом Брэд признался в подкасте New Heights.



«Да, это была не Дженнифер Энистон и не Анджелина Джоли. А Сьюзан Сарандон, — я был в восторге, да», — признался двукратный обладатель «Оскара».

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Интересно, что сама Сарандон в свое время признавалась, что «новичок Брэд» действительно поразил ее «своим чувством юмора» вдобавок к «его приятной внешности».

А актер, в свою очередь, высказывался о Сьюзан, что она была «милая, добрая и деликатная во время съемок интимной сцены».

Другой женщиной, которую запомнил 61-летний Брэд Питт, стала актриса Джина Дэвис. Впрочем, Питт добавил, что «скоро» справился со своей реакцией на ее обаяние.

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«Когда я впервые встретил Джину Дэвис и Сьюзан Сарандон, я был в восторге. Да. Но я быстро это пережил», — признался Брэд.

Известно, что фильм «Тельма и Луиза», в котором Питт сыграл с Дэвис и Сарандон, стал его первой прорывной ролью. В фильме он сыграл роль Джей Ди, проводящего ночь с Тельмой (Дэвис), прежде чем украсть у нее и ее подруги деньги.

Напомним, уже длительное время Брэд Питт находится в отношениях с дизайнером украшений и фитнес-тренером Инес де Рамон. Пара начала встречаться в 2022 году. В сети несколько раз возникали слухи, что Питт готовится сыграть свадьбу, но пока это только слухи.

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