Для женщин, которые выбрали себя: украинская певица MELANYA выпустила провокационный альбом
В то время как Jerry Heil и рэпер и военный YARMAK перевыпустили скандальный клип, украинская певица MELANYA презентовала ЕР-альбом «Шкода» — о свободе, красоте и легкой опасности женщины, знающей себе цену. Это уже второй альбом певицы в этом году и он для тех, кто выбрал себя. Это история женщины, которая прошла сквозь измену, потери и переосмысление, а теперь с иронией и мудрой улыбкой смотрит на все, что когда-то казалось концом света.
«Этот альбом я создала для женщин. Для своих подруг. Для тех, кто, как и я, когда-то терял себя в отношениях. Кто был слишком удобным, слишком тихим, слишком терпеливым. Кто ставил себя на последнее место, забывал о своих желаниях, голосе, силе. Я очень хочу, чтобы эти песни напомнили тебе о твоей ценности. О том, кем ты есть на самом деле. И что быть собой — это не эгоизм, а любовь. Любовь к себе, которую все мы имеем право вернуть, — рассказывает MELANYA. — „Шкода“ — это не о грусти о прошлом. Это о пути обратно к себе. О женщине, которая долго молчала, а потом наконец сказала все — искренне, прямо, громко».
В каждой песне — частица личного опыта певицы и опыта тысяч женщин. Это альбом для тех, кто учится говорить «нет» другим и «да» — себе.
Одновременно с релизом ЕР «Шкода», певица презентовала видео клип на фокус-трек «Шкода».
