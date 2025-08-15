- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
- 15.08 22:01 Карпатка с черникой: десерт, который хочется съесть до последней крошки
- 15.08 21:37 В интересах Столара? СМИ о 66% братьев Астионов в «Техно-Онлайн», которая претендует на «Укрбуд»
- 15.08 21:32 Виноваты личные обстоятельства: известная певица отменила благотворительный концерт
- 15.08 21:03 Жара в доме невыносимая: простой и эффективный способ охлаждения
- 15.08 20:34 С честью и достоинством выполнял свой воинский долг: в бою на Харьковщине погиб 26-летний сапер из Винницкой области
- 15.08 20:23 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 15.08 20:07 Джем из дыни: ароматное лакомство, которое понравится каждому
- 15.08 19:58 Гладкое, блестящее, здоровое: правда и мифы об оливковом масле для волос
- 15.08 19:43 «Прорыв» россиян под Добропольем: эксперт рассказал, что происходит и какая цель у врага
- 15.08 19:31 В Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда: подробности от УЗ
- 15.08 18:59 Девам — «Отшельник» и поиск ответов, Ракам — «Солнце» и прорыв в делах: Таро-прогноз на 16 августа
Уже проплакалась: популярные артисты перевыпустили скандальный клип
Популярная певица Jerry Heil и рэпер и военный YARMAK, которые , выпустили обновленный клип на песню «С какого ты этажа неба?». Напомним, предыдущая версия вызвала скандал, потому что главный герой клипа — актер Константин Темляк — оказался обвиненным в домашнем насилии. Сразу после обнародования информации, певцы удалили видео и обратились в сеть с просьбой отправить личные моменты влюбленных пар, которые можно использовать для клипа.
- Мы создали это видео о вас и для вас — всех тех украинцев, которые любят в сегодняшних условиях, преодолевая сотни километров и часов, чтобы увидеться на считанные дни, — сообщили в совместной презентации обновленной работы Jerry Heil и YARMAK.
Известно, что автор хита — Jerry Heil два года назад сама предложила YARMAK сотрудничество.
- Я даже не решалась представить, что сочетание нашего видения создаст песню, которая станет «их песней» для столь любящих до боли пар влюбленных пар, — призналась артистка. — А какое это счастье видеть, как люди под эту песню женятся! Мне кажется, нам с Александром удалось создать нечто вечное, гимн очень чистой, очень искренней, настоящей и в самом деле божественной любви.
Для рэпера Александра Ярмака это тоже личная история.
- Моя семья как никто знает, что такое любовь на выходных, — поделился певец под видео. — короткий момент счастья и боль разлуки, с пониманием того, что эта встреча может быть последней. Это история, которую проживают сейчас сотни тысяч семей и это пример чистой чистой любви, живущей несмотря на тяжелые испытания.
Поклонники отреагировали на обновленный клип артистов. Многие из них стали и героями клипа.
- Спасибо, что наша история тоже здесь, — поделились под видео. — К сожалению, мой муж уже Защитник в небе, но наши воспоминания будут вечны.
- Тот скандал должен был произойти, чтобы вы выпустили этот прекрасный клип и все увидели эти замечательные пары, — добавили в комментариях.
- Спасибо, уже проплакалась…, — поделились впечатлениями. — Невероятная история о каждом и каждой из нас.
Ранее стало известно, почему популярная певица дважды откладывала премьеру песни .196
Читайте нас в Facebook
Финансовый успех Овнов, интересное предложение Козерогам и неожиданность для Рыб: гороскоп на 15 августа