Уже проплакалась: популярные артисты перевыпустили скандальный клип

Популярная певица Jerry Heil и рэпер и военный YARMAK, которые , выпустили обновленный клип на песню «С какого ты этажа неба?». Напомним, предыдущая версия вызвала скандал, потому что главный герой клипа — актер Константин Темляк — оказался обвиненным в домашнем насилии. Сразу после обнародования информации, певцы удалили видео и обратились в сеть с просьбой отправить личные моменты влюбленных пар, которые можно использовать для клипа.

ВІДЕО ДНЯ

- Мы создали это видео о вас и для вас — всех тех украинцев, которые любят в сегодняшних условиях, преодолевая сотни километров и часов, чтобы увидеться на считанные дни, — сообщили в совместной презентации обновленной работы Jerry Heil и YARMAK.

РЕКЛАМА

Известно, что автор хита — Jerry Heil два года назад сама предложила YARMAK сотрудничество.

- Я даже не решалась представить, что сочетание нашего видения создаст песню, которая станет «их песней» для столь любящих до боли пар влюбленных пар, — призналась артистка. — А какое это счастье видеть, как люди под эту песню женятся! Мне кажется, нам с Александром удалось создать нечто вечное, гимн очень чистой, очень искренней, настоящей и в самом деле божественной любви.

РЕКЛАМА

Для рэпера Александра Ярмака это тоже личная история.

- Моя семья как никто знает, что такое любовь на выходных, — поделился певец под видео. — короткий момент счастья и боль разлуки, с пониманием того, что эта встреча может быть последней. Это история, которую проживают сейчас сотни тысяч семей и это пример чистой чистой любви, живущей несмотря на тяжелые испытания.

Поклонники отреагировали на обновленный клип артистов. Многие из них стали и героями клипа.

- Спасибо, что наша история тоже здесь, — поделились под видео. — К сожалению, мой муж уже Защитник в небе, но наши воспоминания будут вечны.

- Тот скандал должен был произойти, чтобы вы выпустили этот прекрасный клип и все увидели эти замечательные пары, — добавили в комментариях.

РЕКЛАМА

- Спасибо, уже проплакалась…, — поделились впечатлениями. — Невероятная история о каждом и каждой из нас.

Ранее стало известно, почему популярная певица дважды откладывала премьеру песни .

196

Читайте нас в Facebook