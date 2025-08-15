- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
Не хочется громких заявлений: Илона Гвоздева высказалась о разводе с мужем
Популярная танцовщица, постоянная участница проекта «Танцы со звездами» Илона Гвоздева, признавшаяся в чувствах, поразила сеть. На своей странице в социальном приложении она выложила романтические фотографии вместе с мужем, предпринимателем Иваном Хомячуком во время отдыха. Напомним, в начале 2025 года стало известно, что танцовщица подала на развод после пятнадцати лет совместной жизни.
- Не хочется громких заявлений или сложных текстов! — подписала фотографии Илона. — Просто здоровье и счастье нам и взаимопонимание на долгие годы! С годовщиной нас!
Подписчики приветствовали пару и удивились таким изменениям в их отношениях. На комментарии отреагировала и сама Илона.
- При всех тех новостях, которые виделось, вы вместе! — отреагировали на фотографии. — Рада за вас! Безграничного счастья вам навсегда к «деду и бабе».
- Такие настоящие, естественные, извините натуральные — счастливы и это самое главное, — добавили в комментариях.
- Так писали разлучившиеся паблики, — удивились подписчики.
- Это все желтая пресса, — ответила на это Илона.
- Искренние поздравления с годовщиной, берегите свою любовь, вы прекрасная пара и пусть так будет всегда, — пожелали в сети.
