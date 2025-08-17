Мощный прорыв ВСУ в Сумской области: россияне отступают возле Алексеевки и Юнаковки

После успехов ВСУ под Добропольем Силы обороны активно атакуют врага в районах Алексеевки и Юнаковки в Сумской области.

По данным Генштаба, на Северо-Слобожанском направлении продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км.

ВІДЕО ДНЯ

«С целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определенных локациях содержатся зоны сплошного огневого поражения противника» , — отметили в Генштабе.

Вчера ВСУ уничтожили 5 единиц бронированной техники на Купянском направлении после того, как

впервые за долгое время враг прибег к механизированному штурму.

РЕКЛАМА

«Противник решил сделать рывок на левобережную часть города Купянск. Колонной двигались 2 танка, 3 МТЛБ и около 40 личного состава противника. Благодаря скоординированным и своевременным действиям 429 отдельного полка беспилотных систем „АХИЛЛЕС“, 116 ОМБр и 5 единиц бронированной техники уничтожено» , — сообщили военные.

Как сообщали «ФАКТЫ», врагу удалось захватить Зеленый Гай и продвинуться под Лозовой в Харьковской области.

РЕКЛАМА

185

Читайте нас в Facebook