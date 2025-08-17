- 17.08 22:02 В отеле на Аляске нашли правительственные документы США о встрече Трампа и путина: что там интересного
Мощный прорыв ВСУ в Сумской области: россияне отступают возле Алексеевки и Юнаковки
После успехов ВСУ под Добропольем Силы обороны активно атакуют врага в районах Алексеевки и Юнаковки в Сумской области.
По данным Генштаба, на Северо-Слобожанском направлении продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км.
«С целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определенных локациях содержатся зоны сплошного огневого поражения противника» , — отметили в Генштабе.
Вчера ВСУ уничтожили 5 единиц бронированной техники на Купянском направлении после того, как
впервые за долгое время враг прибег к механизированному штурму.
«Противник решил сделать рывок на левобережную часть города Купянск. Колонной двигались 2 танка, 3 МТЛБ и около 40 личного состава противника. Благодаря скоординированным и своевременным действиям 429 отдельного полка беспилотных систем „АХИЛЛЕС“, 116 ОМБр и 5 единиц бронированной техники уничтожено» , — сообщили военные.
Как сообщали «ФАКТЫ», врагу удалось захватить Зеленый Гай и продвинуться под Лозовой в Харьковской области.185
