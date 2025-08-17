41.04 / 41.59 47.97 / 48.64
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Мощный прорыв ВСУ в Сумской области: россияне отступают возле Алексеевки и Юнаковки

10:01 17 августа 2025
ВСУ атакуют русских в Сумской области, фото Генштаб

После успехов ВСУ под Добропольем Силы обороны активно атакуют врага в районах Алексеевки и Юнаковки в Сумской области.

По данным Генштаба, на Северо-Слобожанском направлении продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км.

«С целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определенных локациях содержатся зоны сплошного огневого поражения противника» , — отметили в Генштабе.

Вчера ВСУ уничтожили 5 единиц бронированной техники на Купянском направлении после того, как
впервые за долгое время враг прибег к механизированному штурму.

РЕКЛАМА

«Противник решил сделать рывок на левобережную часть города Купянск. Колонной двигались 2 танка, 3 МТЛБ и около 40 личного состава противника. Благодаря скоординированным и своевременным действиям 429 отдельного полка беспилотных систем „АХИЛЛЕС“, 116 ОМБр и 5 единиц бронированной техники уничтожено» , — сообщили военные.

Как сообщали «ФАКТЫ», врагу удалось захватить Зеленый Гай и продвинуться под Лозовой в Харьковской области.

РЕКЛАМА

185

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Август, фото из открытых источников

Раков ждет финансовый успех, а Девам полезно сходить в баню: гороскоп на 17−18 августа

семена базилика

Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню

Ванна всегда будет чистой

Как за 30 минут вернуть ванне белый цвет: советы от блоггера

Генерал Эседулла Абачев тяжело ранен на Курщине. Фото из открытых источников

Карма не заставила себя ждать: генерал рф потерял руку и ногу после удара ВСУ

Следующий материал
Новости партнеров